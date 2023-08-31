Шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво очень редко рассказывает о личном. И в интервью 24 Канала он поделился деталями отношений с его любимой украинкой.

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Где находится любимая Эктора

Ресторатор сообщил, что его избранница живет в Варшаве с матерью. Иногда она приезжает в Украину, а иногда в нее приезжает Хименес-Браво. Влюбленные очень часто общаются, поэтому проблем из-за расстояния не возникает.

Она и сейчас находится в Варшаве. Некоторое время была в Украине, а три месяца назад уехала назад. Я тоже часто езжу к ней. В Польше сейчас живет ее мама, которая во время войны тяжело заболела, долго была в больнице,

– поделился Эктор.



Эктор с любимой / Фото из инстаграма Эктора Хименеса-Браво

"У нас очень сильная связь, поэтому проблем никаких нет. Надеюсь, в следующем месяце смогу поехать к ней. А сейчас мы постоянно на связи. Думаю, однажды мы заблокируем телеграмм, потому что там столько фото, видео, текстов. Не бывает и часа, чтобы мы не написали друг другу. И не потому, что не доверяем. Просто очень переживаем".

Полное интервью с Эктором Хименесом-Браво читайте в рамках проекта "Интервью24".

Как Эктор познакомился с любимой

Судья "Мастер Шефу" рассказал, что его с избранницей познакомила подруга – дизайнер с Украины. Они встретились на одной из вечеринок.

"Она любит организовывать у себя дома вечеринки и однажды там была моя любимая. Я спросил тогда: "А почему я раньше никогда ее здесь не видел?". Любимая часто была занята, не могла никак прийти. Слава Богу, мы встретили друг друга и теперь не отпускаем. Я вообще очень осторожно отношусь к отношениям, но счастлив, что удалось найти своего человека".

По словам Эктора, она покорила его всем.

Я очень люблю спонтанность, не люблю, когда все происходит как по плану. Когда мы впервые сказали друг другу люблю, то это было честно, мы так чувствовали.

Хотел бы Эктор Хименес-Браво стать отцом

Мы поинтересовались у ресторатора, не хотел бы он последовать примеру Тимура Мирошниченко и усыновить ребенка.

"Пока я считаю, что нам нужно фокусироваться на помощи нашей стране, думать, как ее можно развивать. Я люблю работать в большой команде и сейчас сфокусирован на нашей работе, чтобы как можно больше сделать для страны. А уже потом будем фокусироваться на личной жизни. Но я полностью соглашаюсь, что будет много детей, нуждающихся в любви. И это будет хороший вариант", – считает Эктор Хименес-Браво.