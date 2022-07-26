"Ранок почався з походу на базар": Ектор Хіменес-Браво повернувся в дім у зруйнованому Ірпені

Іменитий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво повернувся у свій дім в Ірпені, який купив лише два роки тому. На щастя, він вцілів під час окупації Київщини, росіяни його не зачепили.

Під час карантину, 2020-го, 50-річний Ектор Хіменес-Браво заземлився в Україні – купив двоповерховий будинок в елітному котеджному комплексі серед лісу. Коли росіяни вторглися в Ірпінь, він був у Колумбії, тож не відчув жахів окупації. У його домі довгий час не було комунікацій – світла, води, однак як тільки їх повернули, шеф-кухар повернувся у своє гніздечко.

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Ектор Хіменес-Браво переїхав у зруйнований Ірпінь

Сьогодні мій ранок почався з походу на базар в Ірпені. Я так це люблю! Мені було дуже сумно спостерігати за порожніми прилавками в минулі місяці, і зараз я як ніколи радію такій простій можливості,

– поділився шеф-кухар.

Він нагадав, що наші тихі ранки – це заслуга хлопців з ЗСУ й волонтерів, тож закликав не проходити повз благодійні збори й донатити перевіреним людям.

"Це все тому, що в нас є два крила – ЗСУ та волонтери. Тільки завдяки їх щоденній відданості і сміливості ми можемо зранку піти на ринок, ввечері зустрітися з друзями за келихом вина і планувати завтрашній день", – наголосив Ектор.

Кожна гривня – куля у серці ворога. Ми маємо плекати наші крила перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ,

– патріотично закінчив шеф-кухар.

Ектор Хіменес-Браво / Фото з інстаграму шеф-кухаря