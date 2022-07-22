З майна 83-річної Віри вціліли тільки дім і піч. Все решта зруйнували російські загарбники. Жінка поділилася своєю історією з Ектором-Хіменесом Браво і він допоміг їй.
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Як Ектор Хіменес-Браво допоміг 83-річній Вірі
Ектор став режисером фільму про українців, де показав, як вони боролися з війною на кулінарному фронті. У 83-річної Віри вціліла піч, де кухар разом з нею спік найсмачніші пиріжки, які коли-небудь їв. Скоро історію Віри побачить весь світ.
Зйомки проводила британська команда. Це вже другий фільм, зароблені кошти від якого підуть постраждалим від вторгнення російської армії.
Дякую за можливість розказати історію простих українців. Для мене це велика честь,
– сказав Ектор.
"Українці, ви розмили всі межі. Не має більше розмежування військовий і цивільний. Ви всі воїни!
Сміливі, відважні, віддані, але всі до одного, з ким я познайомився, – доброзичливі й привітні. Це дивовижно! Я пишаюся тим, що можу себе назвати українцем. Якщо чесно, то поки я це пишу – в мене навертаються сльози. Історії, які я почув, – це прямий трактат слова "жити". Невпинна жага до життя, любов до своєї справи та боротьба за свободу – ось, що об'єднує всі ці історії. Впевнений, що таких історій ще тисячі. Я хочу їх почути! Хочу, щоб кожен на планеті почув! У нас попереду дивовижне майбутнє, адже ми – українці! Слава Україні!", – написав кухар під фото.
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