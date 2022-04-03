Ектор Хіменес-Браво повернувся в Україну: як чоловік провів першу ніч у бомбосховищі

Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво повернувся в Україну після місяця перебування у Польщі. Перед цим він навідував рідну Колумбію. Зараз чоловік перебуває у Львові і вже поділився першим досвідом в умовах війни.

У своїх інстаграм-сторіс Ектор зізнався, що втомився сидіти у Польщі. Там він кілька тижнів допомагав українським біженцям з поселенням та харчуванням. У той час його ресторан в Києві годував українських захисників та волонтерів.

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Днем раніше чоловік прибув у Львів, де вперше почув сирени в умовах російсько-української війни та навіть ночував у бомбосховищі. Він зізнався, що йому гірко усвідомлювати, що відчувають люди понад місяць у таких умовах.

Жахливі звуки сирен та вибухів стали звичними для кожного українця. Сьогодні я вперше ночував у бомбосховищі. Я плачу, коли уявляю, що переживають люди в окупованих містах. Діти – граються. Вони повинні розвиватись, читати книгу, розвивати Україну в майбутньому. Але через російські бомби їм доводиться сидіти в укритті,

– сказав Ектор.

Вже сьогодні, 3 квітня, кухар відправився в Київ, де зустрівся з українськими захисниками та побував неподалік скульптури Батьківщини-Мати.

"Візьмемо Київ за 3 дні – говорили вбивці. Українці будуть зустрічати з квітами. Так-так", – іронічно написав Хіменес-Браво.

Ектор Хіменес-Браво приїхав в Україну / Фото з інстаграм-сторіс кухаря