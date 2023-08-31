Зараз він кращий за Черчилля, – Ектор Хіменес-Браво про ставлення до Зеленського

Ми зустрілися з ресторатором Ектором Хіменесом-Браво у Львові після Дня Незалежності. Під час розмови шеф-кухар зізнався, що вважає Володимира Зеленського кращим за Черчилля.

Саме з цим діячем ресторатор, який родом з Колумбії, порівняв українського лідера. Рік тому в інтерв'ю 24 Каналу Ектор розповідав, що вважає Зеленського найкращим президентом не лише України, а й світу. За цей рік його думка не змінилася.

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Що Ектор Хіменес-Браво каже про Зеленського

Шеф-кухар розповів, як у День Незалежності він сидів у готельному номері у Львові, дивився звернення Зеленського і плакав. Тоді написав мамі, що пишається жити в цей час, у цій країні, де є такий лідер, як Зеленський.

Мені здається, що останній рік Зеленський – це як Черчилль у Другу світову війну. Зараз він кращий за Черчилля,

– сказав Ектор.

Хіменес-Браво додав, що на початку повномасштабної війни президент дав надію, що в нас не просто все буде добре, а буде ще краще, як раніше. Він запевнив, що Донбас – це Україна, Крим – це Україна. Він прагне, щоб ми були в НАТО, але точно не буде обмінювати членство на наші території.



Інтерв'ю з Ектором Хіменесом-Браво / Фото Софії Хомишин, 24 Канал

Ектор Хіменес-Браво є одним з тих іноземців, які вирішили у час війни залишитися в Україні, розвивати тут свій бізнес. Ресторатор наголошує, що зараз дуже важливо інвестувати в Україну, давати нові робочі місця та допомагати людям хоча б трішки відволікатися від війни.