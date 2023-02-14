Ектор Хіменес-Браво показав романтичне відео з молодою коханою: "Сумую, попри кілометри"

Знаменитий кухар Ектор Хіменес-Браво привітав свою обраницю з Днем святого Валентина. Він опублікував романтичне відео з коханою та написав: "Мені з тобою пощастило".

До Дня закоханих Ектор Хіменес-Браво вирішив публічно привітати другу половинку зі святом. Шеф-кухар у відео звернувся до своєї коханої та зізнався, що сумує.

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Ектор зробив слайд-шоу, де були їхні світлини. Також на відео є текст, де кухар звертається до коханої.

Дякую, що ти зі мною. Сумую, попри кілометри. Мені з тобою пощастило! Ціную, моя дорога,

– звернувся Ектор.

Що відомо про обраницю Ектора

Про свою кохану Ектор Хіменес-Браво розповідає мало та не хоче виносити особисте назагал. Знаменитість показує свою обраницю, проте приховує її ім'я. Про стосунки пари стало відомо ще 2021 року, коли Ектор почав ділитися їхніми спільними світлинами.

"Ми разом вже дуже довго, я не хотів афішувати стосунки, бо є багато людей, які не розуміють цього. Так, вона виглядає дуже молодою. Я вирішив обрати українку, бо українські дівчата завжди молоді", – прокоментував шеф-кухар.

Цікаво, що повномасштабна війна Росії проти України зблизила закоханих. Дівчина встигла познайомитися з рідними кухаря та пожити у нього в Колумбії.

До слова, 24 Канал підготував романтичну добірку про те, як зірки вітають своїх коханих з Днем святого Валентина. Романтичними зізнаннями зворушили мережу, зокрема, Тарас Тополя та його дружина Alyosha, Потап, Тарас Цимбалюк, Катерина Осадча з чоловіком Юрієм Горбуновим та інші.