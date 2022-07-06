Близько тижня тому Ектора запросили на шоу "Мастер-шеф" у Польщі, тому чоловік мав нагоду кілька днів побувати за кордоном подалі від війни в Україні. Проте, тільки-но повернувшись, він зізнався, що красивішу за Україну він не бачив жодну країну у світі.

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Немає відчуття солодшого, ніж повернутися додому. Зараз я у Львові. Сьогодні прокинувся раніше звичайного, щоб прогулятися по місту. Це мій улюблений час для прогулянки. Нікого немає і можна зайти на ранкову службу, послухати як співає хор. А яка у Львові архітектура! Тисячі разів тут був, але кожен раз закохуюся у місто все більше і більше,

– поділився Ектор.

Також він згадав про свій новий ресторан Bao Casual, який "впевнено захоплює серця мешканців та гостей міста". Ектор зізнався, що дуже пишається своєю командою, а цей проєкт – особливий для нього, адже відкритий у час війни. До речі, ресторан сучасної китайської кухні зараз працює у тестовому режимі на вулиці Староєврейська 25/27.

"І на хвилинку здається ніби все як раніше. Але зараз не як раніше – війна. Вона тут і вона поряд, завжди дихає у спину. Повітряні тривоги повертають у реальність. Кожен раз чуючи сирену – в мене стискається серце. Я так хочу, щоб діти могли і далі бігати у фонтані не боячись снарядів. Я неймовірно щасливий повернутися додому, до України! Але як же я чекаю Дня Перемоги, коли ми зможемо вільно гуляти вулицями. Коли не треба буде бігти в укриття і боятися дивитися новини", – заявив Хіменес-Браво.

Скоро він відправиться у Київ, а поки дякує ЗСУ та всім людям України, які працюють задля перемоги, і щоб він міг вільно прогулятися Львовом.

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Зазначимо, що початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік застав у рідній Колумбії, де гостював у мами. Згодом він прилетів у Польщу, де волонтерив та допомагав українським біженцям. Потім він приїхав у Київ, де відновив роботу свого ресторану та почав тренуватись на випадок оборони міста.