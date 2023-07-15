Ектор Хіменес-Браво похвалився нагородою від Валерія Залужного: за що він її отримав

Шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво отримав нагороду від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Зірковий ухар показав фото з церемонії нагородження.

Нагадаємо, що Ектор з Колумбії, але вже близько 14 років живе та працює в Україні. Він за цей час дуже полюбив нашу країну та став її патріотом.

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Суддя "Мастер Шефу", попри повномасштабну війну, вирішив залишитися в Україні. Він постійно реагує на злочини росіян, ракетні атаки та активно допомагає українським захисникам.

Днями Ектор Хіменес-Браво похвалився нагородою від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, показавши кадри з церемонії вручення.



Ектор Хіменес-Браво отримав нагороду від Залужного / Фото з його інстаграму

О Боже, трясуться руки. Отримав нагороду "За сприяння війську" від Валерія Залужного. Це велика честь, величезна. І все завдяки вам... Це все ваші цілодобові донати, великі та маленькі, але такі важливі. Ваші репости та заклики. Ваша підтримка, кожне слово, що є в мене в діректі, не на все я можу відповісти… Дякую... У вас велике серце, бо ви українці,

– написав шеф-кухар.

Зазначимо, що сам Валерій Залужний не був присутнім на врученні нагороди зірці "Мастер шефу", але все одно подія була дуже емоційною.

“Я буду далі працювати, далі стояти в строю… Дякую, що довірилися мені… Мене розпирають емоції, просто немає слів, яка це честь", – додав Ектор Хіменес-Браво.



Нагорода для Ектора Хіменеса-Браво від Залужного / Фото з його інстаграму

Шанувальники підтримали Ектора та подякували йому за допомогу країні:

"Той випадок, коли іноземець робить більше, ніж деякі відомі українці".

"Ектор, ви в душі, напевно, українець! Бо залишитися тут, під час війни, коли маєш повне право виїхати і не наражати себе на небезпеку… Вітаю, ви на це заслуговуєте!"

"Ектор, мої вітання! Ви справжній приклад того, як потрібно підтримувати Україну та українців".

"Дякую, Ектор! Ви за час війни відкрились з неочікуваного боку. Дякую за все, що ви робите".

"Класс! Екторе, Ви – справжній українець, який душею і своїми силами наближає перемогу!"

"Ви приклад, коли людина, яка народжена в іншій країні, має 100 відсотків генетичного коду українця. Справедливо вам вручена подяка".

До слова, днями танцівник Назар Грабар з братом, які з початком повномасштабної війни вступили до лав ЗСУ, отримали почесні нагороди від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. На жаль, брат Назара посмертно.