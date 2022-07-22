С имущества 83-летней Веры уцелели только дом и печь. Все остальные разрушили русские захватчики. Женщина поделилась своей историей с Эктором-Хименесом Браво и он помог ей.

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Как Эктор Хименес-Браво помог 83-летней Вере

Эктор стал режиссером фильма об украинцах, где показал, как они сражались с войной на кулинарном фронте. В 83-летней Вере уцелела печь, где повар вместе с ней спек самые вкусные пирожки, которые когда-либо ел. Скоро историю Веры увидит весь мир.

Съемки производила британская команда. Это уже второй фильм, заработанные деньги от которого пойдут пострадавшим от вторжения российской армии.

Спасибо за возможность рассказать историю простых украинцев. Для меня это большая честь,

– сказал Эктор.