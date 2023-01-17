В інстаграм-сторіс кулінар показав, як пройшов його день народження. Вранці з допомогою відеозв'язку першою його привітала мама, яка живе в Колумбії.

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Потім Ектор приймав гостей у своєму будинку в Ірпені. До кухаря приїхали друг-військовий Володимир з родиною та колега Ольга Мартиновська. Вони подарували імениннику незвичні подарунки.

Мартиновська подарувала колезі букет з сухоцвіту, пожартувала, що "квіти сухі, як і тіло Ектора". Також він отримав від подруги банку томатного соку. Кухаря особливо вразила зелена вишиванка, яку подарували друзі.

Подивіться, який презент в мене тепер є. Подивіться, яка гарна вишиванка. Подарунок для справжнього українця,

– сказав Хіменес-Браво в сторіс.

День народження Ектора Хіменеса-Браво / Скриншоти інстаграм-сторіс кухаря

В інстаграмі шеф-кухар також поширив святкові фото. На них він зображений у ліжку, задував свічки "15" на торті. Зазначимо, що Ектору цього року виповнився 51 рік. Ймовірно, такий подарунок в ліжко йому зробила кохана.

"Миритися з реальністю складно, проте це мій свідомий вибір – залишатися тут, в Україні. Я знав, на що йду, та знав, заради чого. Як не дивно, свої цілі та плани на цей рік я не здійснив, проте зробив багато чого іншого, не менш корисного та важливого: збирав гроші для ЗСУ, надавав їжу тим, хто цього потребує, відвідував військових та хворих дітей і багато іншого. Підіймаю келих за те, що нам так зараз потрібно: мирне небо, здоров'я, єднання з близькими та перемогу. Все буде, головне – вірити та не здаватись", – написав Ектор під фото.

Для перегляду всіх фото гортайте направо:

Нагадаємо, після новорічно-різдвяних свят Злата Огнєвіч влаштувала ретрит у Карпатах. Вона поїхала у Верховину й відсвяткувала там свій 37-й день народження. Зірка навіть приміряла традиційне гуцульське вбрання, як Леся Нікітюк напередодні.