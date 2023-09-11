Гі*но ти, – Приходько розкритикувала ексведучого "Розсміши коміка", який зрадив Україну

Популярний білоруський телеведучий Дмитро Шепелєв, який раніше знімався в програмі "Розсміши коміка" з Володимиром Зеленським, став ведучим нового шоу "У колі друзів". Ця програма буде розповідати про тварин на одному з пропагандистських каналів "Россия 1".

У рамках шоу він поїхав до окупованого росіянами Маріуполя. Де й зняв новий випуск. На такий вчинок відреагувала виконавиця Анастасія Приходько. Вона зазначила, що ексведучий "Розсміши коміка" став коханцем одного з впливових людей, щоб працювати на каналі.

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Анастасія Приходько розкритикувала Шепелєва

Співачка розповіла, що раніше добре спілкувалася з Дмитром. Тож вона переконана, що чоловік дуже любить гроші й заради них готовий "продати свою маму".

Доволі близько знала цього слимака. І в Москві працювали, і в Києві спілкувалися. Скажу одне – це людина, яка продасть свою маму за гроші. Він став коханцем одного з впливових людей, щоб отримати роботу на каналі, і, як липучка, липне до всіх, хто дасть йому гроші! Гі*но ти,

– емоційно написала Приходько.



Анастасія Приходько висловилася про Дмитра Шепелєва / Скриншот з інстаграм-сторіс

Дмитро Шепелєв та Україна: що відомо

У 2004 році Дмитро отримав пропозицію від відомого українського музичного каналу "М1", тому переїхав до Києва. В Україні чоловік став ведучим на різних телеканалах. Втім, вже у 2008 році Дмитро привернув увагу Костянтина Ернеста, який запросив його на "Перший канал", де він вів караоке-шоу "Можеш? Заспівай!". У 2009 році, після виступу в якості одного з ведучих фіналу Євробачення, Шепелєв прийняв рішення назавжди переїхати в столицю Росії.

24 лютого 2022 року Дмитро зазначив, що йому соромно за Росію та повномасштабне вторгнення, проте згодом він "перевзувся" та продовжує розважати російську аудиторію.