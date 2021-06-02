Ексучасниця "Холостяка" Лія Лі вагітна первістком

Українська блогерка та співачка Лія Лі оголосила, що скоро стане мамою вперше. Вона показала миловидні фото, де демонструє вагітний животик.

Учасниця 5 сезону шоу "Холостяк" – 30-річна співачка, блогерка Лія Лі (справжнє ім'я – Лія Коцяр) вагітна первістком. Цією прекрасною новиною вона поділилася з шанувальниками в інстаграмі.

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Лія Лі стане мамою

"Все, про що мріяла і довго чекала! Я чекаю тебе, моє янголятко!" – написала співачка.

Лія Лі поділилася фотографією, яку зробила під час вагітності. Вона розповіла, що відразу звернула увагу на те, що її жіночий цикл трохи збився. Пізніше вона зробила тест, а тоді щастю і радості не було меж.

Описати словами ці емоції неможливо, думаю, мене зрозуміє тільки вагітна жінка,

– поділилася блогерка.



Лія Лі вагітна первістком / Фото пресслужба

Зі своїм обранцем вони планували одружитися в кінці березня, але карантин вносив свої корективи, тому весілля постійно переносилось. Нову дату весілля і про відносини Лія поки не розсекречує, проте зізналася, що давно хотіла стати мамою.

Реакція мережі

Шанувальники вітають зірку з майбутнім поповненням сім'ї в коментарях під публікацією. Лію Лі привітала й телеведуча Леся Нікітюк та інші підписники: