Участница 5 сезона шоу "Холостяк" – 30-летняя певица, блогерша Лия Ли (настоящее имя – Лия Коцяр) беременна первенцем. Этой прекрасной новостью она поделилась с поклонниками в инстаграме.

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Лия Ли станет мамой

"Все, о чем мечтала и долго ждала! Я жду тебя, мой ангелочек!" – написала певица.

Лия Ли поделилась фотографией, которую сделала во время беременности. Она рассказала, что сразу обратила внимание на то, что ее женский цикл немного сбился. Позже она сделала тест, а потом счастью и радости не было предела.

Описать словами эти эмоции невозможно, думаю, меня поймет только беременная женщина,

– поделилась блогерша.



Лия Ли беременна первенцем / Фото пресс-служба

Со своим избранником они планировали пожениться в конце марта, но карантин вносил свои коррективы, поэтому свадьба постоянно переносилась. Новую дату свадьбы и об отношениях Лия пока не рассекречивает, однако призналась, что давно хотела стать мамой.

Реакция сети

Поклонники поздравляют звезду с будущим пополнением семьи в комментариях под публикацией. Лию Ли поздравила и телеведущая Леся Никитюк, и другие подписчики: