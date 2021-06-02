Участница 5 сезона шоу "Холостяк" – 30-летняя певица, блогерша Лия Ли (настоящее имя – Лия Коцяр) беременна первенцем. Этой прекрасной новостью она поделилась с поклонниками в инстаграме.
Обратите внимание MamaRika обнажила беременный животик: чувственное фото с мужем
Лия Ли станет мамой
"Все, о чем мечтала и долго ждала! Я жду тебя, мой ангелочек!" – написала певица.
Лия Ли поделилась фотографией, которую сделала во время беременности. Она рассказала, что сразу обратила внимание на то, что ее женский цикл немного сбился. Позже она сделала тест, а потом счастью и радости не было предела.
Описать словами эти эмоции невозможно, думаю, меня поймет только беременная женщина,
– поделилась блогерша.
Лия Ли беременна первенцем / Фото пресс-служба
Со своим избранником они планировали пожениться в конце марта, но карантин вносил свои коррективы, поэтому свадьба постоянно переносилась. Новую дату свадьбы и об отношениях Лия пока не рассекречивает, однако призналась, что давно хотела стать мамой.
Реакция сети
Поклонники поздравляют звезду с будущим пополнением семьи в комментариях под публикацией. Лию Ли поздравила и телеведущая Леся Никитюк, и другие подписчики:
- "Поздравляю от души";
- "Ого! Вау! Я только узнала";
- "Поздравляю вас";
- "Ничего себе! Вот это сюрприз! Ты прелестна, поздравляю!";
- "Будьте здоровы! Такая нежная";
- "Класс! Поздравляю";
- "Самые искренние поздравления".