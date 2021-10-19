Ексучасник "Холостячки" Васко розповів про вподобання в дівчатах

Професійний тенісист Васко Младєнов був одним з учасників 2 сезону реаліті-шоу "Холостячка". Однак він не став обранцем Злати Огнєвіч і покинув проєкт в 4 випуску. Чоловік розповів про вподобання в дівчатах, романтичні вчинки та інтимні стосунки.

Васко не зміг підкорити серце Злати Огнєвіч, однак на проєкті знайшов багато натхнення на творчість. Тепер він знову вільний і поділився цікавими подробицями особистого життя.

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Васко Младєнов про дівчат

Чоловік зізнався, що найромантичніший вчинок, який він робив для дівчат, був у Нью-Йорку. Тоді Васко разом із коханою піднявся на дах одного з хмарочосів. Там вони провели романтичний вечір лише вдвох: "Це було неймовірно гарно: захід сонця, центр міста, а під ногами мегаполіс".

Найголовніше в подарунках для Младєнова – символіка. Йому можуть подарувати навіть звичайну записку, але, якщо її написали в правильний час, в правильному місці та правильними словами, то цінність буде значно більша, за будь-який інший сюрприз.

Я знаходив способи зробити приємно дівчині, бувши на іншому континенті. Знаходив варіанти дивувати її, щоб вона пам'ятала, що думками я з нею,

– пригадав Васко.

Ексучасник "Холостячки" додав, що під час знайомства звертає увагу на енергетику, наскільки людина відкрита, легка в спілкуванні. Дуже важливо, щоб розмови надихали. А на першому побаченні він подарував би дівчині польові квіти, якби не знав про її вподобання: "Я за натуральність і простоту в усіх її проявах".

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Жіноча ініціатива та інтимні стосунки

Чимало чоловіків вважають, що саме вони мають робити перший крок у спілкуванні. Однак Васко поважає дівчат, які знайомляться першими: "Дівчина не має сидіти та чекати, поки її завоюють. Якщо людина знаходить в собі сміливість піти проти цієї застарілої системи, це тільки показує її впевненість. Вважаю, що це прекрасно".

"Такі моменти, як поцілунок і секс, дуже індивідуальні. Багато залежить від ситуації, хімії, наскільки вам комфортно разом. І якщо секс відбудеться на першому побаченні, то це не значить, що стосунки будуть несерйозними чи дівчина занадто легкодоступна", – зазначив Младєнов.

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