Ексучасник "Холостячки" Андрій Рибак планує весілля з коханою, через яку пішов з шоу

Колишній учасник шоу "Холостячка" Андрій Рибак повідомив про заручини з дівчиною. Пара вже готується до весілля.

Блогер та ведучий Андрій Рибак розповів про особисте життя після шоу "Холостячка". Він продовжив стосунки з дівчиною Аліною, з якою зустрічався ще до проєкту.

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Андрій Рибак зробив пропозицію дівчині

Учасник "Холостячки" зізнався, що війна змінила їхні стосунки, як і відносини інших пар. Також під час війни вони прийняли важливе рішення.

Ми стали ближчими. Завели кота і вирішили одружитися. Ми це обговорювали ще до війни,

– зізналась пара.

Аліна, дівчина Андрія, розповіла, що розмови про весілля точились довго, однак вона не тиснула на коханого. Та вже коли Росія вторглась в Україну, закохані остаточно почали планувати весілля.

"Такої пропозиції, як ми хотіли, не було. Коли Аліна перейшла кордон, вона мені написала, що вже сумує. А я їй написав: "Після війни вийдеш за мене заміж?". Весілля – 20 серпня, між Днем незалежності та моїм днем народження, у мене 9 серпня. Єдині розбіжності у нас у масштабі святкування. Аліна хоче розписатися і сімейну вечерю у ресторані. А я хочу, навпаки, додати до цього весільної атрибутики, кидання букета", – поділився Андрій Рибак.



Листування пари / Скриншот з відео

Андрій Рибак додав, що їхні батьки вже знають про їхні плани, однак ще не знайомі один з одним: "Батьки знають, вони чекали певно більше за мене. Мама Аліни вже питала, що нам дарувати на весілля. Батьки один одного поки що не знайомі. З моєю мамою Аліна спілкується більше за мене".



Андрій Рибак з нареченою / Фото з інстаграму Андрія Рибака

, Андрій Рибак пішов з "Холостячки" через Аліну. Як виявилось наприкінці проєкту, чоловік йшов на проєкт, перебуваючи в стосунках з дівчиною. Він пообіцяв Аліні, що не закохається та піде з шоу, але в проєкті не раз заявляв, що любить Мішину. Ксенія не змогла пробачити йому брехню, тому попрощалась з ним. Після цього Андрій та Аліна змогли знайти спільну мову та возз'єднались.

Що у стосунках Мішиної та Еллерта

Андрій Рибак також розповів, що відбувається між Ксенією Мішиною та Олександром Еллертом, які розійшлись до війни.

"Відчуття, що у них зараз досить непростий період. Сподіватимемося, що вони знайдуть відповіді", – зізнався блогер та друг Олександра.