Експідопічна Монатіка Lida Lee стала учасницею "Танців з зірками"

Українська співачка Lida Lee, продюсером якої раніше був Монатік, прийняла виклик від музиканта та актора Артура Логая. Артистка вийде на головний паркет країни в новому сезоні "Танців з зірками". Також вона передала челендж епатажному MELOVIN.

Вже через декілька тижнів розпочнеться новий сезон "Танців з зірками". Актори, спортсмени, співаки приголомшуватимуть хореографічними вміннями у прямому ефірі. Поки глядачі нетерпляче чекають на прем'єру, організатори проєкту продовжують оголошувати зіркових учасників.

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Lida Lee – нова учасниця "Танців з зірками"

Учасник 5 сезону "Х-фактору", зірка серіалів "Великі Вуйки" та "Моя улюблена Страшко" Артур Логай погодився на участь в танцювальному проєкті та передав челендж неперевершеній Lida Lee. Артистка заявила, що приймає цей виклик і чекає зустрічі на паркеті.

У своєму інстаграмі виконавиця опублікувала відео, яке зняла в гримерці. Помічниця поспішила повідомити її про челендж і Lida Lee впевнено відповіла, що готова до нього. Таким чином дівчина стала 12 зірковою учасницею "Танців з зірками" 2021" року.

Так, так, так! Дякую за вашу віру та міцну підтримку! Я приймаю челендж від талановитого Артура Логая! Побачимося на паркеті!

– написала Lida Lee під відео.

Яскрава співачка передала естафету колезі по сцені, епатажному та непередбачуваному MELOVIN. Якщо артист погодиться взяти участь в "Танцях з зірками", то стане 13 учасником довгоочікуваного сезону.