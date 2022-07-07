Екснаречена Кличка зізналася в алкогольній та наркотичній залежностях: "Я все зіпсувала"

Голлівудська акторка та колишня наречена Володимира Кличка Гейден Панеттьєрі зізналася, що лікувалася від наркотичної та алкогольної залежностей. Вперше вона спробувала наркотики у 15-річному віці.

32-річна знаменитість вперше зізналася, що стала однією з тих, кому довелося лікуватися від наркотичної та алкогольної залежностей.

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Гейден Панеттьєрі про залежність

"Я була на вершині світу і все зіпсувала. Мені здається, я досягла дна, але раптово відкрився люк", – сказала акторка.

Лише, коли Гейден усвідомила, що потребує лікування, її життя почало змінюватися: "Я вклала багато праці, і мені потрібно було бути неймовірно чесною".

Вперше Гейден спробувала наркотики в 15-річному віці. Зірка розраховувала, що таблетки допоможуть їй не хвилюватися, підбадьорять на інтерв'ю та під час публічних виступів. Однак натомість спровокували залежність.

Мій порятунок був у тому, що я не могла бути під кайфом на знімальному майданчику та під час роботи. Але ситуація продовжувала виходити з-під контролю поза знімальним майданчиком. І коли я стала старшою, наркотики та алкоголь стали чимось, без чого я майже не могла жити,

– зізналася Панеттьєрі.

7 років тому Гейден стала мамою. Від цивільного чоловіка Володимира Кличка вона народила доньку Кайю. Здавалося б, народження дитини мало позитивно вплинути на стан акторки, відволікти її, однак післяпологова депресія ще більше загорстрила алкогольну залежність. Гейден зізналася, що вона ніколи не хотіла нашкодити своїй дитині, але бажання проводити з нею час також не було.

Через алкогольну залежність у Панеттьєрі почали руйнуватися стосунки з Кличком. Це мотивувало її опанувати себе та обмежити кількість вживання алкоголю.

Він не хотів бути поряд зі мною. Я не хотіла бути поряд із собою. Але опіати та алкоголь на мить допомагали мені відчути себе щасливою. Я була в циклі саморуйнування. У мене було тремтіння, коли я прокидалася, і я могла функціонувати лише після невеликого ковтка алкоголю,

– поділилася акторка.



Гейден Панеттьєрі та Володимир Кличко / Фото з інстаграму акторки

Чому Панеттьєрі відправила доньку жити в Україну

У 2018 році акторка вирішила відправити доньку до батька, в Україну. Для Гейден це було дуже важко, але вона хотіла бути хорошою мамою, не хотіла, щоб донька бачила її в такому стані. Однак після переїзду Кайї стан її мами лише погіршився. У результаті голлівудську зірку госпіталізували з жовтяницею: "Лікарі сказали, що моя печінка ось-ось відмовить. Я більше не була 20-річною, яка так просто прийде до норми".

Після цього Панеттьєрі вісім місяців провела у реабілітаційному центрі. Саме там вона знайшла спокій, про який давно мріяла. В акторки була травматологічна терапія та стаціонарне лікування. Вона знову повернулася до роботи на знімальному майданчику. А під час повномасштабної війни росії проти України заснувала благодійну організацію, яка допомагає українцям.

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