Жінка опублікувала в інстаграмі допис та архівне фото, де обіймає українців поруч з колишнім нареченим Володимиром Кличком. Вона згадала про те, як у 2014 році була на Майдані.

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Я особисто була свідком сили українського народу, який так уперто боровся за свою незалежність і багато років продовжує пристрасно захищати свою країну. Те, що робить Путін, це абсолютна ганьба! Цей жахливий момент в історії, який посилає жахливий сигнал: сигнал про те, що в наші дні, у 2022 році, можна порушувати права вільних людей і дозволяти автократам на зразок Путіна брати все, що їм заманеться. Я молюся за свою сім'ю та друзів там і за всіх, хто бореться,

– емоційно написала жінка.



Гейден Панеттьєрі з Кличком на Майдані у 2014 році / Фото з інстаграму зірки

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Вона додала, що хоче, аби в українців було більше підтримки, і вона хотіла б боротися разом з нами. Наразі вона просить усіх своїх прихильників "стати пліч-о-пліч на знак солідарності з народом України і продемонструвати свою підтримку #емократії". Вона позначила інстаграм-сторінки Володимира та Віталія Кличка та попросила стежити за оновленнями, які вони писатимуть.

У коментарях фанати щиро подякували Гейден за її позицію та пообіцяли підтримувати Україну у важкий час. Також вони висловили сподівання, що з її донькою Євдокією від Володимира Кличка та з самим чоловіком все гаразд.

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