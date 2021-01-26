Екскоханий Alyosha зізнався про конфлікт з Тарасом Тополею: деталі

Колишній цивільний чоловік Alyosha Вадим Лисиця розповів про стосунки із співачкою. На його очах зародилося кохання між нею та Тарасом Тополею. Вадим зізнався, що з лідером "Антитіл" виник конфлікт через те, що музикант обманув продюсера.

Джерело: "Зірковий шлях"

Український саундпродюсер та продюсер Вадим Лисиця відверто розповів про стосунки зі співачкою Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) та про конфлікт з її чоловіком, Тарасом Тополею.

Цікаво Дружина Дзідзьо SLAVIA показала архівні відео та фото з чоловіком, зроблені 10 років тому

Вадим Лисиця про стосунки з Alyosha

Продюсер познайомився з дівчиною, коли їй було лише 16 років. Співпраця між Вадимом та Оленою призвела до романтичних стосунків, незважаючи на те, що в чоловіка була дружина та 2 дітей. Співачка натякала на розлучення Вадима з дружиною, але той не погоджувався. Згодом він все-таки розлучився та переїхав до Олени.

Стосунки пара спочатку приховувала, але після міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2010", публіці стало відомо про закохану пару. Однак вже після конкурсу Вадим та Олена розірвали стосунки.

Вже було відчуття і в мене, і в неї, що йдемо не туди. Останню розмову почала Олена. Я її підтримав, сказав: "Так, добре. Я поїхав". Я забрав речі і поїхав,

– розповів Вадим Лисиця.

Вадим Лисиця про Тараса Тополю та його роман з Оленою

Продюсер продовжував працювати з Alyosha як зі співачкою. А на його очах почало зароджуватися кохання між Тарасом Тополею, лідером гурту "Антитіла" та Оленою. Через ці стосунки виник конфлікт.

У нас була розмова з Тарасом, до того, як вони офіційно заявили, що у них є стосунки. Місяці за два. Я його запитав: "Ти зустрічаєшся?". "Ні, ні, ти що. Вона не у моєму смаку". А потім, коли я побачив їх разом… Так, стався конфлікт. Я кажу: "Що ж ти – говориш одне, робиш інше",

– поділився Вадим.

Та через місяць пара запросила продюсера на зустріч. Тоді вже Олена з Тарасом офіційно розповіли Вадиму Лисиці про їхні стосунки. Через деякий час й зовсім припинилась співпраця Олени й Вадима як співачки та продюсера.



Олена та Тарас Тополя / Фото з інстаграму Alyosha

"Я відчував, що якась кицька пробігла між ними і вона бігала постійно там. Олена жалілася мені на нього. Я їй казав: "Це твій чоловік, твоя задача вирішувати цю ситуацію". Я намагався якомога менше впливати на їхні стосунки. Тарас, думаю, ревнував. Я колишній, я з нею працюю".

Дивіться інтерв'ю Вадима Лисиці в програмі "Зірковий шлях":