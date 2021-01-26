Бывший гражданский муж Alyosha Вадим Лисица рассказал об отношениях с певицей. На его глазах зародилась любовь между ней и Тарасом Тополей. Вадим признался, что с лидером "АнтителА" возник конфликт из-за того, что музыкант обманул продюсера.

Источник: "Звездный путь"

Украинский саундпродюсер и продюсер Вадим Лисица откровенно рассказал об отношениях с певицей Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) и о конфликте с ее мужем, Тарасом Тополей.

Интересно Жена Дзидзьо SLAVIA показала архивные видео и фото с мужем, сделанные 10 лет назад

Вадим Лисица об отношениях с Alyosha

Продюсер познакомился с девушкой, когда ей было всего 16 лет. Сотрудничество между Вадимом и Еленой привело к романтическим отношениям, несмотря на то, что у мужчины была жена и 2 детей. Певица намекала на развод Вадима с женой, но тот не соглашался. Впоследствии он все же развелся и переехал к Елене.

Отношения пара сначала скрывала, но после международного песенного конкурса "Евровидение 2010", публике стало известно о влюбленной паре. Однако уже после конкурса Вадим и Елена разорвали отношения.

Уже было ощущение и у меня, и у нее, что идем не туда. Последний разговор начала Елена. Я ее поддержал, сказал: "Да, хорошо. Я поехал". Я забрал вещи и уехал,

– рассказал Вадим Лисица.

Вадим Лисица о Тарасе Тополе и его романе с Леной

Продюсер продолжал работать с Alyosha как с певицей. А на его глазах начала зарождаться любовь между Тарасом Тополей, лидером группы "Антитела" и Еленой. Из-за этих отношений возник конфликт.

У нас был разговор с Тарасом, до того, как они официально заявили, что у них отношения. Месяца за два. Я его спросил: "Ты встречаешься?". "Нет, нет, ты что. Она не в моем вкусе". А потом, когда я увидел их вместе... Да, произошел конфликт. Я говорю: "Что же ты – говоришь одно, делаешь другое",

– поделился Вадим.

Но через месяц пара пригласила продюсера на встречу. Тогда уже Елена с Тарасом официально рассказали Вадиму Лисице об их отношениях. Через некоторое время и вовсе прекратилось сотрудничество Елены и Вадима как певицы и продюсера.



Елена и Тарас Тополя / Фото с инстаграма Alyosha

"Я чувствовал, что какая-то кошка пробежала между ними и она бегала постоянно там. Елена жаловалась мне на него. Я ей говорил: "Это твой муж, твоя задача решать эту ситуацию". Я старался как можно меньше влиять на их отношения. Тарас, думаю, ревновал. Я бывший, я с ней работаю".

Смотрите интервью Вадима Лисицы в программе "Звездный путь":