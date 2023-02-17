Екскохана MELOVIN показала поцілунки з новим бойфрендом: артист відреагував

Колишня кохана MELOVIN Ліза Русіна днями показала відверте відео, на якому засвітила нового бойфренда. Дізнавайтесь нижче, як на це відреагував сам артист.

Після проєкту "Танці з зірками" український співак MELOVIN закрутив роман з танцівницею Лізою Русіною. Коли почалась війна, пара розлучилась, однак невідомо, коли завершилися їхні стосунки.

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Ліза Русіна показала нового бойфренда

У День святого Валентина танцівниця опублікувала відео з пляжу. На ньому вона позувала з новим бойфрендом – пара пристрасно цілувалась.

MELOVIN відреагував

Виконавець згодом прокоментував цей ролик у своєму інстаграмі. Він показав скриншот новини про Лізу зі ЗМІ та висловився про те, що бажає дівчині щастя.

Головне, щоб ти була щасливою. Дякую, що про все дізнаюсь із медіа,

– написав артист.



Фото з інстаграм-сторіз MELOVIN

Цікаво, що й MELOVIN, ймовірно, не був сам у День закоханих. 14 лютого він показав фото, на якому тримав за руку дівчину.



MELOVIN з ймовірною дівчиною / Фото з інстаграму співака