Ексклюзивне інтерв'ю з солістом гурту KALUSH: про дуети, зіркову хворобу, новий колектив

Гурт KALUSH – один з найперспективніших гуртів українського шоу-бізнесу. Ми поспілкувалися з солістом колективу Олегом Псюком про історію створення, колаборації з зірками та новий гурт, який створюватиме колоритну українську музику.

Олег розповів, де найбільше подобається виступати, які почуття виникли після презентації пісні з "Океаном Ельзи", яким буде новий гурт KALUSH O​rchestra. Про все це та багато іншого – читайте далі.

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Створення гурту та перші концерти

Зараз KALUSH є одним з найперспективніших колективів України. Чи пам'ятаєте момент, коли вирішили створити гурт?

Колектив створив у 2019 році. Вважаю, що найбільша сила саме в синергії. Я добре читаю реп, але не граю на музичних інструментах. Ігор Діденчук вміє грати на 50 музичних інструментах, а МС Килиммен доповнює нас. Ми гармонійні, це й робить KALUSH крутим гуртом.



Гурт KALUSH / Фото з інстаграму колективу

Які емоції були після першого виступу?

Перший виступ був на концертному майданчику, де було 3 тисячі людей. Зізнаюся, було страшно, бо до того я виступав максиму перед сотнею глядачів. Та й навіть перед такою кількістю дуже хвилювався.

Для багатьох артистів особливо важливими є концерти, зустрічі з прихильниками наживо. Розкажіть про перший сольний концерт KALUSH.

Він відбувався у Львові або в Тернополі, вже не пригадую. Знаю точно, що було дуже феєрично. Але тоді переповнювало хвилювання. Вже десь після п’ятдесятого концерту виступи перетворилися на рутину. По-справжньому "розкачує" тоді, коли маю виступати перед 4-5 тисячами шанувальників. Перед концертом вони кричать "KALUSH, KALUSH", а я це все чую в гримерці й мурашки йдуть по шкірі.



Олег Псюк на концерті / Фото з інстаграму гурту KALUSH

Коли ж приїжджаю в малі міста, такого немає. У клуб, де відбувається концерт, приходить мало людей, там якась пострадянська атмосфера. Однак я дуже хочу, щоб всі, кому подобається моя музика, почули її наживо. Тому й роблю великі тури, приїжджаю в різні міста.

Після концертів спілкуєтеся з фанатами?

Так, звісно. Я, напевно, один з небагатьох артистів, які справді завжди залишаються після концертів з глядачами. Фотографуюся з ними, спілкуюся. Можу сказати, що це своєрідні фан-зустрічі.

Колаборації з артистами

У Вашій творчості є колаборації з декількома артистами, поговоримо про них. Як працювали зі Skofka?

Робота з ним була найлегшою. Ми розуміємо один одного з пів слова. Напевно, тому нам вдається писати хіти, які лунають в різних куточках країни.

KALUSH ft. Skofka – "Додому": дивіться відео онлайн

Восени Ви презентували хіт у колаборації з Христиною Соловій. У кого виникла ідея такого дуету?

Колаборацію запропонував я. Взагалі, більшість дуетів складалися з моєї ініціативи. Я написав їй, ми зустрілися в студії. Було три зустрічі, під час яких ми поспілкувалися, зрозуміли, що саме хочемо створити.

Як відбувався запис пісні "Таксі", зйомки кліпу?

Пісню записували на нашій студії. Загалом від першої зустрічі до виходу треку пройшло приблизно 9 місяців. Процес тривав дуже довго. А зйомки були досить короткими. Вони розпочалися о 5 ранку, ми планували зняти все до сходу сонця.

KALUSH ft. Христина Соловій – "Таксі": дивіться відео онлайн

У жовтні Ви потішили шанувальників композицією "Перемога", яку презентували разом із гуртом "Океан Ельзи". Авторами слів є Ви та Святослав Вакарчук. Як відбувався процес написання пісні?

Святослав написав свою частину, а я – свою. Після цього ми зустрілися на студії, обговорили, як краще подати цей трек. Писали його декілька місяців.

"Океан Ельзи" – одні з першого ешелону українських виконавців. Що відчували, коли випускали спільний трек?

Було дуже захопливо. Презентація відбулася в ТРЦ "Гулівер" в Києві, де ми зібрали пресконференцію. Після спілкування з журналістами пішли на вулицю, де на великих екранах “Гуліверу” включили наш кліп. У мене були думки: "Стою зараз з "Океаном Ельзи", у нас вийшла спільна пісня, ми разом зі ЗМІ та іншими людьми дивимося кліп".

"Океан Ельзи" ft. KALUSH – "Перемога": дивіться відео онлайн

Про хейтерів, зіркову хворобу та новий гурт

У кожної відомої людини є хейтери, цього не уникнути. Як Ви реагуєте на негативні коментарі?

Я не звертаю увагу на негативні коментарі. Є прихильником езотерики й вважаю, що в житті трапляється те, на що я спрямовую свою увагу. Якщо зосереджуватись на позитивних речах, які мені подобаються, і на людях, які імпонують, то все буде добре.

Що особисто для Вас означає музика?

Одна з небагатьох речей, від якої виникають мурашки по шкірі.



Олег Псюк на концерті / Фото з інстаграму гурту KALUSH

Боїтеся зіркової хвороби?

Ні, я маю за що любити та поважати себе поза музикою.

Зовсім скоро розпочнеться підготовка до новорічних свят, корпоративи. Які плани на грудень у Вас?

Виступи, концерти, релізи. 17 грудня буде нове прем'єра.

Нещодавно Kalush здивував, презентувавши новий гурт – KALUSH O​rchestra. Розкажіть більше про нього, адже для багатьох це була несподіванка.

Так, ми запустили ще один проєкт KALUSH O​rchestra. Це реп із фольклорними мотивами та максимальною кількістю аутентики. Новий гурт буде рухатись паралельно з основним. Основним учасником нового гурту став беквокаліст KALUSH – Джонні Дивний. Також у складі є я, Килиммен і 3 геніальних мультиінструменталісти – Ігор Діденчук, Музичук Тимофій та Віталій Дужик.

Перший сингл новоствореного гурту – "Штомбер вомбер". Це колоритний трек з яскраво вираженими фольклорними мотивами.

Kalush Orchestra – Shtomber Womber: дивіться відео онлайн