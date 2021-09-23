У пари двоє синів – молодший Марк і старший Тимофій, якого дружина Дмитра Черкасова народила у попередніх стосунках. Однак дітей у романтичну подорож до Франції вони не взяли. З ними поїхали лише друзі.
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Так, ексгерой "Холостяка" і його обраниця Олександра оселились в апартаментах, які розташовані за кілька метрів від Тріумфальної арки. З балкона їхнього номера відкривається вид на Ейфелеву вежу. Біля цієї найпопулярнішої пам'ятки Парижа подружжя влаштувало фотосесію у річницю весілля.
Чоловік одягнув коричневий костюм трійку та сорочку, а його кохана – білу сукню з розрізом і декольте. Образ нареченої Олександра довершила трендовими ботфортами.
Наша річниця, 3 роки. Спасибі за те, що ти є. Спасибі, що зі мною! Спасибі, що поруч,
– зворушливо привітав Дмитро Черкасов.
Дмитро Черкасов з дружиною Олександрою в Парижі / Фото з інстаграму ексгероя "Холостяка"
Дмитро Черкасов з дружиною Олександрою в Парижі / Фото з інстаграму блогерки
Додамо, поїздка в Париж – не єдиний подарунок Дмитра для коханої. У день річниці він задарував її пакунками від люксового бренду Louis Vuitton.
"Мій чоловік вміє робити подарунки на річницю", – прокоментувала Олександра в інстаграм-сторіс.
Подарунки Дмитра Черкасова для дружини в річницю весілля / Фото з інстаграму блогерки
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