У пари двоє синів – молодший Марк і старший Тимофій, якого дружина Дмитра Черкасова народила у попередніх стосунках. Однак дітей у романтичну подорож до Франції вони не взяли. З ними поїхали лише друзі.

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Так, ексгерой "Холостяка" і його обраниця Олександра оселились в апартаментах, які розташовані за кілька метрів від Тріумфальної арки. З балкона їхнього номера відкривається вид на Ейфелеву вежу. Біля цієї найпопулярнішої пам'ятки Парижа подружжя влаштувало фотосесію у річницю весілля.

Чоловік одягнув коричневий костюм трійку та сорочку, а його кохана – білу сукню з розрізом і декольте. Образ нареченої Олександра довершила трендовими ботфортами.

Наша річниця, 3 роки. Спасибі за те, що ти є. Спасибі, що зі мною! Спасибі, що поруч,

– зворушливо привітав Дмитро Черкасов.

Дмитро Черкасов з дружиною Олександрою в Парижі / Фото з інстаграму ексгероя "Холостяка"

Дмитро Черкасов з дружиною Олександрою в Парижі / Фото з інстаграму блогерки

Додамо, поїздка в Париж – не єдиний подарунок Дмитра для коханої. У день річниці він задарував її пакунками від люксового бренду Louis Vuitton.

"Мій чоловік вміє робити подарунки на річницю", – прокоментувала Олександра в інстаграм-сторіс.

Подарунки Дмитра Черкасова для дружини в річницю весілля / Фото з інстаграму блогерки

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Нагадаємо, у фіналі 7 сезону "Холостяка" Дмитро Черкасов обрав журналістку Лідію, з якою не залишився після проєкту. Він ретельно приховував особисте життя, а восени 2018 року показав вагітну дружину. Шлюб вони взяли лише тоді, коли Олександра завагітніла.