У пары двое сыновей – младший Марк и старший Тимофей, которого жена Дмитрия Черкасова родила в предыдущих отношениях. Однако детей в романтическое путешествие во Францию они не взяли. С ними поехали только друзья.
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Так, экс-герой "Холостяка" и его избранница Александра поселились в апартаментах, которые расположены в нескольких метрах от Триумфальной арки. С балкона их номера открывается вид на Эйфелеву башню. Возле этой самой популярной достопримечательности Парижа супруги устроили фотосессию в годовщину свадьбы.
Мужчина надел коричневый костюм и рубашку, а его возлюбленная – белое платье с разрезом и декольте. Образ невесты Александра довершила трендовыми ботфортами.
Наша годовщина, 3 года. Спасибо, что со мной! Спасибо, что рядом,
– трогательно поприветствовал Дмитрий Черкасов.
Дмитрий Черкасов с женой Александрой в Париже / Фото из инстаграма экс-героя "Холостяка"
Дмитрий Черкасов с женой Александрой в Париже / Фото из инстаграма блогера
Добавим, поездка в Париж – не единственный подарок Дмитрия для любимой. В день годовщины он задарил ее пакетами от люксового бренда Louis Vuitton.
"Мой муж умеет делать подарки на годовщину", – прокомментировала Александра в инстаграм-сторис.
Подарки Дмитрия Черкасова для жены в годовщину свадьбы / Фото из инстаграма блогера
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