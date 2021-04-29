Було боляче, – ексдружина Позитива вперше розповіла про розлучення

Днями ексучасник гурту "Время и Стекло" Позитив оголосив, що розлучився з дружиною Анною Андрійчук. Слідом за ексчоловіком дизайнерка прокоментувала розрив і зізналася, що він був болісний.

Найкраща подруга Насті Каменських Анна не стала розкривати дату офіційного розірвання шлюбу з Позитивом, однак натякнула, що відбулося воно давно. Вона "довго носила це в собі та мовчала", адже їй було складно прийняти те, що вони більше не чоловік і дружина.

Важливо Офіційно: Позитив з "Время и Стекло" розлучився з дружиною

Ексдружина Позитива (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) наголосила, що була разом зі співаком 13 років, 10 з яких в офіційному шлюбі. Тому всі їхні досягнення сьогодні – це спільний результат.

Було дуже боляче, що закінчився важливий етап мого життя довжиною в 13 років. З юності крок за кроком ми разом йшли в доросле життя. Те, ким ми стали сьогодні, це відбиток взаємної любові і підтримки,

– з любов'ю розповіла Анна Андрійчук.

Дизайнерка відверто зізналася, коли все прийшло до логічного завершення, вона була спустошена та розчарована. Анна не стала оприлюднювати причину розлучення, проте пояснила, що "голова все розуміла, а серце – ні". Схоже, саме вона була ініціаторкою розриву.

"Я вдячна за колосальний досвід, набутий в цих стосунках. Тепер я з легкістю входжу в новий етап. З очищеним від образ серцем, без туги і самотності. Все найкраще – попереду", – наголосила ексдружина "Позитива".

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Нагадаємо, у попередніх інтерв'ю Позитив зізнавався, що дружина Анна Андрійчук страшенно ревнувала його до колег по сцені – Наді Дорофєєвої, Юлії Сахневич, з якою йому приписували роман на "Танцях з зірками", та навіть до Насті Каменських, поки та не стала її найкращою подругою. Взимку цього року з'явилися чутки про роман Позитива з Мішель Андраде, з якою він випустив пісню "100 тисяч хвилин".