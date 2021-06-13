Ексдружина Позитива вперше назвала причину їхнього розлучення

Екссоліст гурту "Время и Стекло" Позитив розлучився з дружиною Анною, з якою був 13 років. Дівчина вперше розповіла, що причиною їхнього розлучення стало те, що у коханого завжди на першому місці була робота і музика, а вона хотіла справжню сім'ю, дітей.

Анна Андрійчук та Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) тривалий час приховували своє розлучення. Вони вирішили розповісти про нього лише після того, як 2 роки не жили разом.

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Причина розлучення Позитива з дружиною

Анна поділилася, разом із Позитивом була з 16 років. І рішення про розлучення було не одноденним. Протягом спільного життя виникало багато нюансів, які вона більше не змогла терпіти.

Я довго зволікала. У нього завжди на першому місці були робота і музика. Мені не 18 років. Я хочу сім'ю, дитину. Думаю, саме це стало найвагомішою причиною розриву. Не можу сказати, що він не хотів дітей. Просто у нас з цим не склалося,

– зізналася Андрійчук.

Також дівчина прокоментувала чутки про зради екскоханого. Анна зазначила, що вийшла заміж за красивого і популярного артиста, тому розуміла, що про зради говоритимуть. Вона багато чула на цю тему, жила з цим.

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Експодружжя вже майже 2 роки не живе разом. Спершу Анна та Олексій намагалися відновити стосунки, зустрічалися, як колись. Вони подорожували, планували спільне майбутнє. Андрійчук дуже хотіла зберегти сім'ю, проте це так і не вдалося зробити.

Реакція батьків Анни на розлучення

Колишня дружина Позитива ніколи не розповідала батькам про їхні сварки. Тому вони думали, що в парі все ідеально. Анна зізналася, що наважилася все розповісти їм лише через декілька місяців після того, як вона з чоловіком прийняли рішення розійтися.

Коли розповіла батькам, що не живемо разом, у них був шок. Батько лише пів року тому поговорив зі мною на цю тему. До цього йому було дуже боляче. Він віддав заміж свою найстаршу квіточку, коли їй було 16 років. А тепер її повернули,

– розповіла дівчина.

Анна додала, що наразі у неї з колишнім чоловіком лише ділові стосунки. Вони спілкуються лише щодо офіційного розлучення, яке досі не оформили. Однак ексзакохані вже поділили майно. Спільну квартиру продали, а отримані кошти поділили порівну.

Анна Андрійчук про розлучення з Позитивом: дивіться відео онлайн