Ексдружина Потапа розповіла, що буде з їхнім бізнесом через загрозу вторгнення Росії

12 років тому Потап та Ірина Горова, коли були подружжям, заснували продюсерський центр Mozgi Group. Ексдружина репера зізналась, що їхня компанія та команда нікуди не тікає з України, вони продовжують творити в Києві.

Бізнесмени та олігархи одне за одним летять з України та чартерними рейсами вивозять свої сім'ї, тим самим підігріваючи паніку довкола ймовірної загрози російського вторгнення. Натомість шоу-біз залишається спокійний. Зокрема, Потап, Ірина Горова та всі артисти Mozgi Group. Вони нікуди не виїжджають.

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Потап, Ірина Горова та Mozgi Group залишаються в Україні

Колишня дружина репера, як і вся її команда, не вірить у маніпулятивні новини й не розсіює паніку. Вона, хоч це й непросто, зберігає спокій і ясну голову. Фанів Горова запевняє, що зірки Mozgi Group й надалі будуть творити і розвиватися в Україні та рухати індустрію вперед.

Ми усією командою залишаємося в Україні, на своїх місцях, та продовжуємо активно працювати, творити та створювати. Ми дуже любимо Україну та маємо бажання рости й розвиватися саме тут. Україна – це наш дім, яким надихаємося,

– заявила Ірина Горова.

Ірина Горова / Фото з інстаграму продюсерки

Цікаво, що в коментарях продюсерку підтримали лише TAYANNA та Ірина Демічева, дружина Дмитра Монатіка, яка займається його менеджментом.

артисти продюсерської компанії Mozgi Group –, гурттаяк сольний виконавець.

Повний текст публікації Ірини Горової:

Друзі, сьогодні я до вас знову з любов'ю! Але з іншого боку.

Зараз в інфополі вирує велика кількість маніпулятивних повідомлень та всіляких новин, в якому багатьом досить важко зберігати спокій та ясну голову. Як СЕО та співзасновниця української компанії Mozgi Group хочу наголосити, що ми усією командою залишаємося в Україні, на своїх місцях, та продовжуємо активно працювати, творити та створювати. Адже у стані страху немає розвитку, а саме розвиток найважливіший для креативних людей та талантів, які рухають індустрію вперед.

Ми дуже любимо Україну та маємо бажання рости й розвиватися саме тут – створювати локальний продукт і популяризувати його на міжнародному рівні. Україна, Mozgi Group – це наш дім, який ми любимо, яким надихаємося. І ми й надалі будемо творити історію саме тут!

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!