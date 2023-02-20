Переживаю непрості моменти, – колишня Остапчука прокоментувала, хто з них винен у розлученні

Колишня дружина Володимира Остапчука розповіла, що вони обоє прийняли рішення не коментувати розрив. Вона також відповіла, хто винен у розлученні.

Христина Остапчук часто відповідає на запитання прихильників, що й зробила днями. Її запитали про розлучення з Володимиром.

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Христина Остапчук прокоментувала, хто винен у розриві

Нотаріусиня відповіла на кілька запитань. Вона зізналась, чому не хоче говорити про розлучення з шоуменом, якщо у ньому "винен Остапчук", як зауважила підписниця або підписник.

Завжди винні двоє. Хтось просто більше, а хтось менше. І двоє прийняли рішення не коментувати. Сподіваюсь на розуміння,

– написала Христина.

Колишня дружина ведучого додала, що в інстаграмі не намагається показати "бездоганне" життя, просто приховує певні особисті деталі. Також вона зізналась, що зараз перебуває не в найкращому стані.

"Я, як і всі, переживаю по-своєму, непрості моменти життя. А в ньому ж не тільки час для радості, але й для смутку".



Фото з інстаграм-сторіз Христини Остапчук

Що востаннє Христина Остапчук казала про особисте життя