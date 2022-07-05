Я вимагаю це припинити, – ексдружина Остапчука відреагувала на його скандальні заяви

Між ведучим Володимиром Остапчуком і його колишньою дружиною Оленою Войченко знову розгорівся скандал. Цього разу Олена відповіла на заяви ведучого про брата-бандита.

Нещодавно Олена дала інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк, яке й стало причиною нового скандалу. Остапчук розповів, що у Войченко є проблеми з законом у США, а її брат – бандит.

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Що Олена Войченко відповіла екскоханому За словами Володимира, брат Олени був одним з організаторів кримінальної банди в Умані, а сама Олена з батьками переховувала його. Та жінка розповіла свою версію, звинувативши Остапчука у перекручуванні фактів. Олена заявила, що колишній чоловік оббрехав її та її сім'ю. Вона зауважила, що Остапчук згадав про її брата-бандита, але забув уточнити, що не спілкується з ним вже 10 років. Жінка впевнена, що Володимир продовжує піаритися на темі їхнього розлучення та дітей. Тому вона попросила негайно припинити брехати про неї та її родину, не розпочинати нових скандалів.

Я глибоко обурена і засмучена тим, що ти тероризуєш моїх рідних, оббріхуєш їх і мене. Я вимагаю це припинити. А також знову здивована тим, настільки низько ти падаєш. І я вкотре прошу, вже навіть вимагаю – припинити піаритися на темі розлучення і дітей,

– наголосила Войченко.

Олена Войченко відповіла Остапчуку / Скриншот інстаграм-сторіс Олени

Зазначимо, Олена Войченко назвала теперішню дружину Остапчука – Христину Горняк "професійною коханкою Шуфрича". Однак Христина не змовчала і різко відповіла Олені. Вона дорікнула їй у тому, що жінка не допомагає Україні, але знаходить час для інтерв'ю. Більше про цю перепалку між жінками – читайте за посиланням.