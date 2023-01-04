Ексдружину Кличка взяли в "Танці з зірками" в Німеччині

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка стала учасницею німецької версії шоу "Танці з зірками". У проєкті вона братиме участь як Наталія Єгорова, адже після розлучення відмовилася від прізвища чоловіка.

У Німеччині Наталія Єгорова будувала музичну кар'єру, тож у "Танці з зірками" її покликали як співачку, сонграйтерку та представницю України. Вона цьому дуже рада, тож уже готується поборотися за титул головної танцюючої селебриті Німеччини – тренується на скакалці та бігає вранці.

Читайте також Ексдружина Кличка сфотографувалася з 22-річним сином: рідкісний кадр

Ексдружина Кличка стала учасницею "Танців з зірками" в Німеччині

Ми вітаємо на нашому танцмайданчику ще одну знаменитість. Наталія Єгорова (раніше Кличко) є учасницею Let's Dance і танцює за титул Dancing Star 2023. Ми дуже раді, що ви з нами,

– повідомила команда "Танців з зірками".

Ексдружина Кличка бере участь у "Танцях" у Німеччині / Фото з інстаграму проєкту

Цікаво, що саме напередодні Наталія Кличко змінила в інстаграмі прізвище на дівоче – Єгорова. Тож тепер на всіх платформах видно, що з колишнім боксером і чинним мером Києва вона розлучилася. "Нарешті МЕТА затвердила зміну мого профільного імені. Зараз офіційно мій інстаграм-акаунт називається Наталія Єгорова", – похвалилася співачка 3 січня.

Цікаво, що Наталія Єгорова – не єдина українка, яку запросили в "Танці з зірками" за кордоном: