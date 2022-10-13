Колишня дружина Кличка зізналася, чи злякалася за нього після ракетного обстрілу Києва

Екскохана Віталія Кличка розповіла німецьким журналістам про ракетний удар по Україні 10 жовтня. Вона зізналася, що одразу ж зв'язалася з усіма, кого любить. Як з'ясувалося, мер Києва теж у цьому списку.

48-річна Наталія Кличко давно живе в Гамбурзі, через що й розлучилася з Віталієм Кличком. Проте вона завжди на зв'язку з Україною. На диво, одним з перших, кому жінка написала вранці 10 жовтня, був саме колишній чоловік.

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Співачка зізналася, що страшенно злякалася за Кличка, коли Росія вдарила по Шевченківському району Києва. Усе тому, що буквально за рогом від місця прильоту розташована їхня квартира.

Перше, що я зробила в понеділок вранці – це написала йому повідомлення. У такі моменти я боюся за нього. Він батько моїх дітей, я прожила з ним 25 років. Звичайно, я переживаю за його життя. Атаки були за рогом від нього, я знаю ті розбиті вулиці, знаю там кожен метр,

– емоційно заявила Наталія Кличко.

Вона не уточнила, де вибухи застали її ексчоловіка, але розповіла про найкращу подругу, котра понад п'ять годин просиділа в укритті.

"Вранці вона ще думала, що надворі гроза. Потім подивилася на небо і зрозуміла: це не грім, це атака на центр Києва", – поділилася Наталія Кличко.

Варто зауважити, коментуючи розлучення з Кличком, Наталія наголошувала, що вони назавжди залишаться друзями, адже були разом аж 25 років і виховали трьох дітей.

"Між нами, як і раніше, дружні, повні поваги одне до одного стосунки. Ми завжди підтримували та продовжуватимемо підтримувати одне одного за будь-яких обставин", – ділилася Наталія в серпні.

у Гамбурзі разом зі співачкою живе її мама. Жінка планувала повернутися в Україну наприкінці жовтня, але через ракетний терор росіян вирішила залишитися в Німеччині.