Ексдружина Дзідзьо SLAVIA подалася на Нацвідбір Євробачення-2023: чи підтримали її в мережі

У суботу, 15 жовтня, закінчився прийом заявок на Нацвідбір Євробачення-2023. Як з'ясувалося, серед тих, хто боротиметься за право представляти Україну у Великій Британії, є колишня дружина Дзідзьо SLAVIA. Свою конкурсну пісню вона написала сама.

Схоже, трек, який SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Притула) написала для Нацвідбору Євробачення-2023, україномовний. Адже анонсувала вона його так: "Кохай. Створюй. Насолоджуйся".

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Ексдружина Дзідзьо візьме участь у Нацвідборі Євробачення-2023

Пісню написала, відправили на Нацвідбір. Чекаю результатів. Побажайте успіху,

– оголосили SLAVIA в інстаграмі.

Жодних інших деталей вона не розкрила, але в коментарях їй побажали удачі:

"З Божою допомогою! Хай щастить";

"Бажаю успіхів";

"Успіху, Славія, від щирого серця".

SLAVIA подалася на Нацвідбір Євробачення-2023 / Фото з інстаграму співачки

Pianoбой висловився про учасників Нацвідбору Євробачення-2023

цьогоріч на Нацвідборі Євробачення змінили правила . Відтепер конкурсна пісня може бути представлена будь-якою мовою, крім мови агресора. Тобто більше ніякої російської.

До речі, музичний продюсер Нацвідбору Євробачення-2023 Pianoбой повідомив у фейсбуці, що отримав від українців понад 300 пісень.

Багато музикантів на емоційному дні, багато за кордоном, деякі волонтерять, деякі воюють. І не зважаючи ні на що, на момент закінчення прийому маємо більше 300 заявлених пісень. Так, багато з них у стані демо, багато – лише крик душі людей, які навіть не планують бути артистами,

– прокоментував Дмитро Шуров.

Pianoбой також поділився, що багато пісень, поданих на Нацвідбір Євробачення 2023, про війну – про життя в бомбосховищах, еміграцію, порожнечу від втрати рідних, віру в ЗСУ.

"Вдячний всім за заявки. З кимось вдалось знайти спільний вайб та мотивацію, з кимось – ні, але процес, безумовно, відбувся, і нам точно буде що послухати в цьому році. Бережіть себе, колеги", – додав Дмитро Шуров.