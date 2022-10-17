Ексдружина Дзідзьо SLAVIA подалася на Нацвідбір Євробачення-2023: чи підтримали її в мережі
Джерело:SLAVIA
У суботу, 15 жовтня, закінчився прийом заявок на Нацвідбір Євробачення-2023. Як з'ясувалося, серед тих, хто боротиметься за право представляти Україну у Великій Британії, є колишня дружина Дзідзьо SLAVIA. Свою конкурсну пісню вона написала сама.
Схоже, трек, який SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Притула) написала для Нацвідбору Євробачення-2023, україномовний. Адже анонсувала вона його так: "Кохай. Створюй. Насолоджуйся".
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Ексдружина Дзідзьо візьме участь у Нацвідборі Євробачення-2023
Пісню написала, відправили на Нацвідбір. Чекаю результатів. Побажайте успіху,
– оголосили SLAVIA в інстаграмі.
Жодних інших деталей вона не розкрила, але в коментарях їй побажали удачі:
- "З Божою допомогою! Хай щастить";
- "Бажаю успіхів";
- "Успіху, Славія, від щирого серця".
SLAVIA подалася на Нацвідбір Євробачення-2023 / Фото з інстаграму співачкиНагадаємо, цьогоріч на Нацвідборі Євробачення змінили правила. Відтепер конкурсна пісня може бути представлена будь-якою мовою, крім мови агресора. Тобто більше ніякої російської.
Pianoбой висловився про учасників Нацвідбору Євробачення-2023
До речі, музичний продюсер Нацвідбору Євробачення-2023 Pianoбой повідомив у фейсбуці, що отримав від українців понад 300 пісень.
Багато музикантів на емоційному дні, багато за кордоном, деякі волонтерять, деякі воюють. І не зважаючи ні на що, на момент закінчення прийому маємо більше 300 заявлених пісень. Так, багато з них у стані демо, багато – лише крик душі людей, які навіть не планують бути артистами,
– прокоментував Дмитро Шуров.
Pianoбой також поділився, що багато пісень, поданих на Нацвідбір Євробачення 2023, про війну – про життя в бомбосховищах, еміграцію, порожнечу від втрати рідних, віру в ЗСУ.
"Вдячний всім за заявки. З кимось вдалось знайти спільний вайб та мотивацію, з кимось – ні, але процес, безумовно, відбувся, і нам точно буде що послухати в цьому році. Бережіть себе, колеги", – додав Дмитро Шуров.Нагадаємо, Євробачення-2023 замість України прийматиме Ліверпуль, Велика Британія. Перший півфінал конкурсу відбудеться 9 травня 2023 року, другий півфінал – 11 травня, а великий фінал – 13 травня.