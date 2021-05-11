Ексдружина Дзідзьо мандрує Україною: куди SLAVIA відправилася після розлучення з артистом

Співачка SLAVIA після зізнання про розлучення з коханим відправилася у мандрівку. Артистка вивчає мальовничі місця України. Знаменитість позувала на тлі неймовірно красивої природи в Санжійці, що в Одеській області.

Виконавиця SLAVIA розпочала нове життя. Вона розлучилася з Дзідзьо й тепер будує майбутнє самостійно. Щоб перезавантажитися після складного періоду вирішила відправитися у мандрівку цікавими місцями рідної України.

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SLAVIA у Санжійці

Цього року сезон подорожей Батьківщиною артистка почала з Одеси та Одеської області. SLAVIA побувала у Санжійці, що розташована за 30 кілометрів від Одеси. Зізнається, що це неймовірна локація.

Я опинилася в іншому світі. У світі обривів, пустельного пляжу, ідеального моря. Вона чимось нагадує мені Португалію. Здається, що я біля океану. Тут красиві пейзажі. Це один із найменш людних пляжів Чорного моря,

– написала SLAVIA в публікації.

"Далі по узбережжю Грибівка, Кароліно-Бугаз та улюблена Затока, де ми багато разів відпочивали. Востаннє була тут в 16 років. Приємні спогади… Знайшла місце, де зупинялися. Воно дуже змінилося. Це й не дивно. Все змінюється з часом. І ми змінюємося", – додала жінка.

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Образ SLAVIA

Для прогулянки морським узбережжям співачка обрала зручне вбрання. Вона позувала на тлі безмежного моря у світло-коричневих штанах, синій кофті та зеленій куртці з квітковим принтом. Поєднала look з бежевими туфлями на низькій підошві.

Довге волосся SLAVIA вклала рівно, воно майоріло на вітрі. На обличчі вона зробила насичений макіяж з яскравою помадою на губах.