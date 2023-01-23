Ексдружина Андре Тана прокоментувала стосунки з ним після розлучення

У травні 2021 року Андре Тан оголосив, що розлучився з дружиною Аліною Харечко. У шлюбі вони прожили 9 років і виховують доньку Соню, тож зберегли теплі стосунки. Про це розповіла модельєрка.

Андре Тан та Аліна Харечко розійшлися два роки тому. Дизайнер хоч і болісно переживав розлучення, але завдяки духовним практикам знайшов у собі сили залишитися друзями. Як з'ясувалося, вони досі тісно спілкуються й не тільки на батьківські теми.

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Які в Андре Тана стосунки з ексдружиною

В інстаграм-сторіс колишня дружина Андре Тана відповіла на питання про стосунки з ним. Бізнеследі натякнула, що вони хоч і не пара, але близькі.

Дружба й повага одне до одного, коли можна реготати з Соньчиних відео і говорити про бізнес. Сьогодні він батько, який підійме весь Київ на вуха, якщо в малої знову алергія, як сьогодні,

– відповіла Аліна Харечко.

Аліна Харечко з Андре Таном / Фото з інстаграм-сторіс бізнесвумен

Цікаво, що дівчатам, які хочуть знайти хлопця, жінка порадила сфокусуватися на собі. "Не шукайте його. Послати всіх нафіг і займатися собою. Не знаю, стретчингом, лекціями, бізнесом, новою мовою, новим проєктом. Зняти в мізках "важливість хлопця". Робити себе щасливою", – наголосила Аліна Харечко.