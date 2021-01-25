Кусав за шкіру і хотів задушити собаку: ще одна ексдівчина Гаммера підігріла скандал з актором

Колишня дівчина Армі Гаммера – голлівудська красуня Пейдж Лоренц – поділилась новими подробицями інтимного життя актора. За її словами, захопленням актора БДСМ-ом – правда.

Джерело: The Daily Mail

Своїми спостереженнями зірка поділилась в новому інтерв'ю, яке вже встигло шокувати інтернет-спільноту.

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Армі Гаммер і БДСМ

Як відомо, 22-річна Пейдж Лоренц зустрічалась із Армі Гаммером кілька місяців наприкінці 2020 року. Дівчина розповіла, що одного разу він вирізав у неї на лобку першу букву свого імені, а в першу ніч просив її називати його "татусем або сером". За її словами, чоловік також начебто практикувався на манекенах, як правильно зв'язувати жінок під час сексу.

Він сказав мені, що у нього були манекени в підвалі його сімейного будинку, де він жив з Елізабет, щоб практикуватись у техніці зв'язування мотузкою. Чесно кажучи, це мене лякало. Це було дійсно дивно. Я ніколи раніше не чула нічого подібного,

– зізналася дівчина.

Водночас Пейдж Лоренц стверджує, що не засуджує БДСМ-практики, але хоче застерегти жінок, аби ті не погоджувались на це, якщо це їм не до вподоби: "Я думаю, що небезпечні чоловіки іноді використовують це як привід, щоб ображати жінок і завдавати їм болю заради власного сексуального задоволення. Я закликаю його до відповідальності, і я думаю, він знає, що заподіяв багато болю жінкам, навіть якщо він не хоче визнавати це прямо зараз".

Зокрема, ексдівчина Гаммерла розповіла, що для спільного відпочинкуна День подяки він брав із собою сумку із БДСМ-інструментами.

Він дійсно думав, що його фантазії були нормальною поведінкою у БДСМ. Але будь-який чоловік, який мріє вирізати кістки, з'їсти їх, зайнятися сексом з обм'яклими жіночими тілами, становить небезпеку для всіх жінок. Його дії і поведінка небезпечні і руйнівні в емоційному і психологічному плані,

– додала Пейдж.

Щодо пристрастей до канібалізму, про які говорять у мережі останні кілька тижнів, то дівчина зізналась, що теж чула від нього фрази на кшталт: "Я хочу відкусити шматок твоєї шкіри і з'їсти його". Армі Гаммер, за її словами, сильно кусав дівчину, та іноді навіть до пошкоджень на шкірі.

"Хотів задушити собаку"

Не менш вражаючою інформацією про Гаммера від дівчини була про те, що актор начебто хотів задушити свою собаку, валлійського тер'єра на прізвисько Арчі.

"Він сердився на свою собаку і говорив: "Я збираюся вбити цю собаку, я б задушив її, якби тебе не було тут", – зазначила дівчина, додавши, що все ж не вірить у те, що він би заподіяв біль тварині.



Армі Гаммер з собакою Арчі / Фото з мережі

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