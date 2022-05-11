Ефір у бомбосховищі: Тимур Мірошниченко поділився емоціями після Євробачення

Український телеведучий вперше в історії Євробачення проводив прямий ефір з власними коментарями у бомбосховищі. На такі умови чоловік пішов через загрозу ракетних ударів в Києві, а також, аби привернути увагу світу.

Чоловік одягнув звичайну сіру кофту з безрукавкою на противагу минулорічним смокінгам, та сидів на тлі обдертої стіни бомбосховища. У його підвалі була вся апаратура, необхідна для ведення повноцінного ефіру на "Суспільному", а також червоний хідник.

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Тимур Мірошниченко вів ефір з бомбосховища / Фото з інстаграму Суспільного

За словами Тимура Мірошниченка, перший півфінал пройшов на трохи іншій ноті, ніж зазвичай відбувається на Євробаченні. Він підмітив велику підтримку України не тільки від глядачів у залі, але і від конкурсантів.

Було гарно і душевно. Якось на часі, не було перегинів, які бувають на Євробаченні. Така згуртованість усіх, велика кількість українських прапорів у залі, в руках артистів – такого точно ніколи не було. Це безпрецедентна підтримка. Оплески, які не вщухали після оголошення, що Україна проходить до фіналу, коли просто весь зал аплодував і продовжував би це робити, але потрібно було рухатись далі, бо на Євробаченні часу немає, це прямий ефір,

– розповів Мірошниченко.

Ведучий додав, що старався не бути надто емоційним під час першого півфіналу Євробачення, бо хоче зберегти усі почуття на фінал. Ймовірно, саме там виграє український Kalush Orchestra, оскільки букмекери прогнозують їм перше місце. Тимур каже, що дуже схвалює вчинок хлопців поїхати на конкурс, адже так вони показують, що українська нація та культура живе і творить, а отже переможе.

"З 24 лютого ми будуємо нову історію України, нове сприйняття України. Коли хтось з європейців дізнається, що ти з України, вони починають просто розпливатися в компліментах не конкретній особі, а всій країні. Чому цього року було важливо, щоб все-таки хлопці поїхали безпосередньо туди, зі сцени співали і показували – те, що не дивлячись ні на що, ми продовжуємо творити, а не руйнувати, як дехто", – каже Мірошниченко та додає, що переконаний у перемозі України.