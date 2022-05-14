Ефектний вихід: гурт Kalush Orchestra гучно зустріли у залі Євробачення
Ось і розпочався фінал грандіозного шоу Євробачення-2022. Україні пророкують беззаперечну перемогу, а вихід на сцену на початку шоу гучно зустріли оплесками та синьо-жовтими стягами у залі Турина, Італія.
Гранд-фінал Євробачення-2022 розпочалось 14 травня о 22:00, і на сцену вийшли усі 25 фіналістів конкурсу. Серед них був і наш український гурт Kalush Orchestra. Хлопці, як і інші представники країн, розкрили на сцені синьо-жовтий прапор.
Важливо Kalush Orchestra та інші зірки Євробачення: оголосили порядок усіх виступів у фіналі
Kalush Orchestra на сцені фіналу Євробачення / Скриншот з відео
Вихід України на Євробаченні / Скриншот з відео
Глядачі у залі яскраво зустріли українців, заволавши так, як перед цим вигукували до італійців, які цьогоріч приймають конкурс у своїй країні. Маємо надію, що європейці підтримають Україну не лише оплесками під час виступу – а вони виступатимуть під 12 номером – а й проголосують смсками. Також сподіваємось на високі бали від країн-учасниць шоу.
У залі Пала-Альпітур майорять тисячі українських прапорів / Скриншот з відео
У залі Пала-Альпітур майорять тисячі українських прапорів / Скриншот з відео