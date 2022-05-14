Гранд-финал Евровидения-2022 начался 14 мая в 22:00, и на сцену вышли все 25 финалистов конкурса. Среди них была и наша украинская группа Kalush Orchestra. Ребята, как и другие представители стран, раскрыли на сцене сине-желтый флаг.

Важно Kalush Orchestra и другие звезды Евровидения: объявили порядок всех выступлений в финале



Kalush Orchestra на сцене финала Евровидения / Скриншот с видео



Выход Украины на Евровидении / Скриншот с видео

Зрители в зале ярко встретили украинцев, закричав так, как перед этим выкрикивали к итальянцам, принимающим в этом году конкурс в своей стране. Надеемся, что европейцы поддержат Украину не только аплодисментами во время выступления – а они будут выступать под 12 номером – но и проголосуют смсками. Также надеемся на высокие баллы от стран-участниц шоу.



В зале Пала-Альпитур развеваются тысячи украинских флагов / Скриншот с видео



В зале Пала-Альпитур развеваются тысячи украинских флагов / Скриншот с видео