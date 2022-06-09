Дзідзьо розповів про творчість та концерти для захисників: "Люди засипають компліментами"

Український музикант Дзідзьо розповів про творчість під час війни. Він також зізнався, які пісні виконує військовим на концертах.

Український співак Дзідзьо розповів, що його творчість так само як і інші сфери життя, зазнала змін. Він поділився, які співає пісні й що чекає на його шанувальників.

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Дзідзьо про творчість під час війни

Як і інші українські зірки, Дзідзьо виступає перед військовими та в госпіталях. Там він виконує репертуар, який на часі. Зокрема, Гімн України, виконанням якого славиться музикант.

"Уже довели всім та на весь світ, що ми максимально організовані, дружні. Ми воюємо голими руками з великим драконом. Думаю, що людям подобається це виконання, оскільки я додав якоїсь впевненості, збудити силу волі. Коли записував гімн, то також записав "Боже великий, єдиний". Зараз на кожному концерті, я виступаю тільки перед військовими, в госпіталях, співаю спочатку її, а в кінці – гімн", – розповів артист.

Дзідзьо зізнався, що найчастіше співає гімн, "Боже великий, єдиний", "Марічку", "Україна переможе". Інколи, якщо у військових є настрій, він може виконати жартівливі пісні. Найбільший попит має хіт "Сара".

Люди підходять наприкінці концерту і засипають компліментами, я зрозумів – зараз це надважливо. Не тільки мені писати нові українські пісні, а й кожному нашому артисту обов'язково мати в репертуарі народні композиції,

– наголосив співак.

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, Дзідзьо наголошував, що нам потрібно поширювати все українське та розірвати стосунки з росіянами: "Треба раз і назавжди поставити крапку в цьому питанні. Ми – не брати й не сестри. Ви були орками, ними й залишаєтеся. Ви – паскудна нація, яка проти людства, проти України. Нам із ними треба припинити стосунки".

Дзідзьо розповів, що скоро презентує нову пісню під назвою "Війна": "Це чесна пісня – коли сам собі маєш сказати, що треба воювати за свою державу. Якщо ти не хочеш дивитися крізь ґрати, як сонце твій дім омина".