Дзідзьо зворушливо привітав маму з днем народження та показав її рідкісне фото
Джерело:Дзідзьо
Український артист Дзідзьо опублікував рідкісне фото мами. Він зворушливо привітав її з днем народження.
Український артист Дзідзьо майже не з'являється у соцмережах. Та днями він поділився рідкісним дописом на своїй сторінці.
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Дзідзьо привітав маму
Виконавець поділився рідкісним фото мами та привітав її з днем народження. Дзідзьо показав світлину, на якій зіркова ненька позує з квітами.
Мамо, ріднесенька з днем народження! Здоров'я, перемоги та миру! Дякую Вам за життя. Хай збуваються бажання!
– написав артист.
Мама Дзідзьо / Фото з інстаграму Дзідзьо
У коментарях шанувальники долучилися до привітань. Серед них були й зірки – Оля Цибульська, Олександр Пономарьов та інші.
- "Здоров'я міцного";
- "Многая і благая літа";
- "Мої вітання";
- "Вітаю Вас щиро ! Та дякую за файного сина";
- "Мої вітання! Хай у мамочки будуть завжди здоров’я, сили і гарний настрій".
Зараз Дзідзьо виступає з благодійними концертами разом із зірковими колегами. На лютий 2023 у нього та Олександра Пономарьова заплановані виступи в Ізраїлі.
Цікаво, що у липні Дзідзьо був на благодійному концерті, під час якого українець Марко задонатив на допомогу 7 тисяч євро. Він попросив співака заїхати в гості до його мами та заспівати пісню – у жовтні зірка виконав цю обіцянку.