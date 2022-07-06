Спокуса для юного хлопця, – Дзідзьо пригадав, як його мало не затягли в прикордонники

З самого дитинства Дзідзьо займався музикою, але до гучної кар'єри спробував себе в ролі прикордонника. Зараз він вважає це чи не найбільшою помилкою у своєму житті.

У Михайла Хоми (справжнє ім'я Дзідзьо) лише музична освіта, але він міг стати прикордонником. Дізнавайтеся, хто та як затягнув артиста на митницю.

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Як Дзідзьо потрапив на митницю

Вокалом співак займався на студії в Яворові, де здружився з прикордонниками. Так він познайомився з начальником пункту пропуску "Краківець", і той запросив його до себе на службу.

Мене помітив начальник митниці Краківця, який недавно прийшов з Києва. Я такий виконавчий хлопець – і колонки можу піднести, й організувати, і допомогти, і сам заспівати. Він мені запропонував: "Ходи до нас у колектив на службу",

– пригадав Дзідзьо.

З чуток він знав, що на той час, щоб влаштуватися прикордонником, треба було заплатити шалені гроші. Тому Михайло двічі проігнорував начальника, а на третій раз пішов з документами у відділ кадрів.

"На мій погляд, це була спокуса для юного хлопця – застрибнути у вагон шикарних умов", – зізнався Дзідзьо.

Чому Дзідзьо не став прикордонником

Ще на стажуванні Дзідзьо зрозумів, що митниця – це не його. Тим більше начальник повернувся до Києва й просувати його було нікому.

Я страшенно скучав за студією, страшенно скучав за концертами, за вільним часом, який я приділяв творчості, а тут у мене його немає. І я зрозумів, що це була моя велика помилка, як спокуса. Це для мене наука на ціле життя. Щоб від тих спокус відмовлятися, я часто згадую митницю,

– поділився музикант.

Після цього він остаточно зрозумів, що його життя – це творчість, "а служба для інакших людей".