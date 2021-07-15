Вся судебная тяжба завершилась на прошлой неделе, впрочем, соглашения о разводе пара достигла еще в январе 2018 года – через несколько месяцев после того, как американское издание The New York Times опубликовало скандальные данные о домогательствах продюсера среди голливудских звезд.
К слову Жена Харви Вайнштейна после развода получит до 20 миллионов долларов, – СМИ
Пара смогла поделить имущество и согласовать условия опеки над общими двумя детьми – Индией и Дашиеллом. Условия сделки были конфиденциальными. Сейчас адвокаты Вайштейна и Чапман отказываются от комментариев.
Что известно о разводе пары
- Джорджина Чапман подала на развод еще в октябре 2017 года. Произошло это почти сразу после обвинения звезд в домогательствах.
- Через год женщина впервые прокомментировала действия своего мужа. Она отмечала, что не знала о харассменте.
- Пара была в браке 10 лет. Сейчас Харви Вайнштейн отбывает наказание за решеткой в Нью-Йорке – его посадили на 23 года.
- В 2020 году, несмотря на бракоразводный процесс, Джорджина обрела новую любовь – она закрутила роман с оскароносным актером и бывшим другом Вайнштейна Эдрианом Броуди.
- Они впервые вышли в свет только в этом году, когда посетили кинофестиваль Tribeca. Также они вместе приехали на Каннский фестиваль, где слились в поцелуе на красной дорожке.