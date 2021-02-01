Джордж Клуні назвав незвичну романтичну традицію й розповів, що навчився на карантині

Відомий актор Джордж Клуні дав відверте інтерв'ю. Він розповів про те, як вибирав з Амаль ім'я своїм дітям, про подружню романтичну традицію та нову навичку, яку розвинув в умовах самоізоляції.

Джерело: AARP

Знаменитий голлівудський актор Джордж Клуні почав все частіше ділитися деталями особистого життя. У новому інтерв'ю він розповів про романтичну традицію в сім'ї, те, як обирав з дружиною імена дітям, а також про нову навичку.

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Джордж Клуні розповів, як вибирав ім'я дітям

У подружжя Джорджа та Амаль є двоє дітей: 3-річні близнюки Олександр та Елла. Актор зізнався, що не хотів обирати незвичні імена для них, хоч тоді був такий тренд. Він пояснив, що такі імена часто можуть звучати дивно.

"Я не хотів, щоб у наших дітей були дивні імена. У них і так буде достатньо неприємностей в житті. Бути дитиною відомого і успішної людини – важкий тягар", – розповів Джордж Клуні.

Романтична традиція подружжя Клуні

Відомий актор поділився також особистою пристрастю. Він зізнався, що обожнює писати листи від руки. Зазвичай Джордж писав такі листи своїй коханій Амаль, де присвячував їй романтичні слова.

В час пандемії та локдауну зірки постійно перебували разом. Але, за словами Джорджа Клуні, це не завадило парі дотримуватися їхньої традиції.

Навіть в локдаун я обов'язково писав їй листа і клав його на стіл, а вона писала у відповідь і залишала його під подушкою,

– зізнався актор.

Новий навик Джорджа Клуні

Знаменитість розповів, що під час пандемії йому також довелося пригадати справу, якою він займався ще тоді, коли був юнаком. Тоді він заробляв небагато, а тому мусив самостійно вміти лагодити або штопати речі.

"На карантині я штопав дитячі речі, а також плаття моєї дружини, яка вже рвалося кілька разів. Я довгий час був холостяком і мало заробляв, тому був змушений сам навчитися лагодити собі речі. Якби я опинився на острові і мені б довелося вибрати когось, хто б допоміг мені вижити, я б вибрав себе! Задайте це питання моїм друзям: вони теж оберуть мене. Я майстер на всі руки", – зізнався Джордж Клуні.