Через справу проти Ембер Герд: Джонні Депп викликав Ілона Маска в суд

16 лютого 2021 , 08:28
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Джерело:

Deadline

Останній суд проти ексдружини Ембер Герд і таблоїда The Sun Джонні Депп програв. Однак голлівудський актор прагне реваншу та готується до нового судового процесу. Його учасником стане Ілон Маск, як зустрічався з зіркою "Аквамену" кілька років тому.

Через три місяці на зіркових ексів Джонні Деппа та Ембер Герд чекає черговий судовий процес. Апелювати рішення Верховного суду Лондона вирішив 57-річний актор, якого назвали "людиною, що б'є жінку". До справи про наклеп проти колишньої дружини він хоче долучити засновника SpaceX і Tesla Ілона Маска, який мав роман з зіркою.

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Джонні Депп викликав Ілона Маска в суд

Адвокати Джонні Деппа надіслали повістку мільярдеру Ілону Маску. Вона містить 24 запитання щодо листування винахідника з Ембер Герд, в якому фігурувало ім'я актора.

Відомо, що представників знаменитості цікавлять подробиці, які стосуються справи з британським таблоїдом The Sun та "будь-яких звинувачень у фізичному чи домашньому насильстві", яке чинив або Джонні Депп, або Ембер Герд. Додамо, сума справи 50 мільйонів доларів – понад один мільярд гривень.


Ілон Маск та Ембер Герд на прогулянці / Фото з соцмереж

Що пов'язує Ілона Маска з Ембер Герд

  • Ілон Маск та Ембер Герд зустрічалися після того, як шлюб знаменитості з легендарним актором дав тріщину, однак на розлученими вони тоді не були. 2016 року пару бачили в пентхаусі, в якому жив Джонні Депп.
  • Згодом зірка "Піратів Карибського моря" оголосив, що закохані мали секс втрьох у його будинку. Третьою нібито стала модель та акторка Кара Делевінь.
  • Працівники маєтку Джонні Деппа запевнили, що бачили на обличчі Ембер Герд синці після того, як вона таємно зустрічалась з винахідником. Охоронці переконані, що акторку бив саме Ілон Маск.