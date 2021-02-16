Через справу проти Ембер Герд: Джонні Депп викликав Ілона Маска в суд

Останній суд проти ексдружини Ембер Герд і таблоїда The Sun Джонні Депп програв. Однак голлівудський актор прагне реваншу та готується до нового судового процесу. Його учасником стане Ілон Маск, як зустрічався з зіркою "Аквамену" кілька років тому.

Через три місяці на зіркових ексів Джонні Деппа та Ембер Герд чекає черговий судовий процес. Апелювати рішення Верховного суду Лондона вирішив 57-річний актор, якого назвали "людиною, що б'є жінку". До справи про наклеп проти колишньої дружини він хоче долучити засновника SpaceX і Tesla Ілона Маска, який мав роман з зіркою.

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Джонні Депп викликав Ілона Маска в суд

Адвокати Джонні Деппа надіслали повістку мільярдеру Ілону Маску. Вона містить 24 запитання щодо листування винахідника з Ембер Герд, в якому фігурувало ім'я актора.

Відомо, що представників знаменитості цікавлять подробиці, які стосуються справи з британським таблоїдом The Sun та "будь-яких звинувачень у фізичному чи домашньому насильстві", яке чинив або Джонні Депп, або Ембер Герд. Додамо, сума справи 50 мільйонів доларів – понад один мільярд гривень.



Ілон Маск та Ембер Герд на прогулянці / Фото з соцмереж

Що пов'язує Ілона Маска з Ембер Герд