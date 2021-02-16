Последний суд против экс-жены Эмбер Херд и таблоида The Sun Джонни Депп проиграл. Однако голливудский актер стремится к реваншу и готовится к новому судебному процессу. Его участником станет Илон Маск, встречавшийся со звездой "Аквамена" несколько лет назад.

Через три месяца звездных эксов Джонни Деппа и Эмбер Герд ждет очередной судебный процесс. Апеллировать решение Верховного суда Лондона решил 57-летний актер, которого назвали "человеком, бьющим женщину". К делу о клевете против бывшей жены он хочет приобщить основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, который имел роман со звездой.

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Джонни Депп вызвал Илона Маска в суд

Адвокаты Джонни Деппа прислали повестку миллиардеру Илону Маску. Она содержит 24 вопроса относительно переписки изобретателя с Эмбер Герд, в котором фигурировало имя актера.

Известно, что представителей знаменитости интересуют подробности, касающиеся дела с британским таблоидом The Sun и "каких-либо обвинений в физическом или домашнем насилии", который оказал или Джонни Депп, или Эмбер Герд. Добавим, сумма дела 50 миллионов долларов – более одного миллиарда гривен.



Илон Маск и Эмбер Херд на прогулке / Фото из соцсетей

Что связывает Илона Маска с Эмбер Херд