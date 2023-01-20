Джон Ледженд та Кріссі Тейген втретє стали батьками: перше фото дитини

Подружжя співака Джона Ледженда та Кріссі Тейген повідомило про поповнення у сім'ї. У них народилась донечка – це третя дитина для пари.

Після випадку з абортом у відомої американської моделі Кріссі Тейген успішно минула третя вагітність. Зірка разом з чоловіком Джоном Леджендом святкує народження третьої дитини.

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Кріссі Тейген і Джон Ледженд стали батьками

Поповнення в сім'ї подружжя підтвердило 19 січня. Кріссі Тейген розповіла, що у неї народилась дівчинка – її назвали Есті Максін Стівенс.

Вона тут! Есті Максін Стівенс – у будинку вирує життя, і наша сім’я не може бути щасливішою. Тато щоночі проливає сльози радості, бачачи, що Луна і Майлз такі сповнені любові. Дякую за всю любов та добрі побажання – ми все це відчуваємо!

– написала модель.

Зірка поділилась зворушливим першим фото дівчинки, – на знімку її старші діти тримають на руках новонароджену крихітку.



Перше фото дівчинки / Фото з інстаграму Кріссі Тейген

Вагітність Кріссі Тейген та пояснення щодо "викидня"

У серпні телеведуча та модель приголомшила новиною про те, що вона знову вагітна після трагічного випадку з викиднем. Ймовірно, ще одна спроба стати мамою сталась завдяки екстракорпоральному заплідненню.

Через місяць Кріссі Тейген вперше зізналась про те, що два роки тому пережила не викидень, а аборт. Її третя дитина, яку зірка планувала назвати Джеком, не мала шансів вижити. Тому на такий крок довелось піти, щоб зберегти собі життя.