Джолі поспілкувалась з дітьми з Краматорська, волонтерами і відвідала школу-інтернат у Львові

Всесвітньо відома голлівудська зірка Анджеліна Джолі приїхала до Львова. Акторка поспілкувалась з дітками, які постраждали від ракетного удару росіян по вокзалу Краматорська, відвідала школу-інтернат та зустрілась з волонтерами.

Про візит улюблениці мільйонів людей зі всього світу в Україну розповіли у Львівській ОВА та навіть в Укрзалізниці, передає 24 канал. Для чого Джолі приїхала до Львова – читайте далі.

До теми Унікальна поїздка, – Лещенко заявив, що особисто займався поїздкою Джолі в Україну

Анджеліна Джолі у Львові

Вперше про приїзд Джолі до Львова стало відомо з допису у соціальній мережі фейсбук. Українка оприлюднила відео, на якому зафіксувала, як зустріла світову знаменитість у місцевому закладі Lviv Croissants.

Згодом приїзд акторки прокоментував екснардеп і радник очільника Офісу Президента Сергій Лещенко. Він зазначив, що особисто був причетним до організації приїзду знаменитості в Україну, однак жодних деталей візиту не повідомив.

Мета візиту Джолі до Львова

Згодом приїзд Анджеліни Джолі до міста Лева прокоментували й у Львівській ОВА. Там розкрили деталі візиту зірки й розповіли, чим займалась знаменитість в Україні.

Так, в одному з медичних закладів Львова вона провідала дітей, які постраждали від ракетного удару російських військових по вокзалу Краматорська. Зазначається, що Джолі дуже розчулили їхні розповіді – одна дівчинка розповіла їй про свою головну мрію.

Анджеліна Джолі, окрім голлівудської кар'єри, є пані посол доброї волі Організації Об'єднаних Націй.

Крім того, Джолі відвідала у Львові одну з місцевих шкіл-інтернатів. Тут вона поспілкувалась та пофотографувалась з вихованцями закладу. Знаменитість пообіцяла дітям, що обов'язково приїде в Україну ще раз.

Разом з тим акторка знайшла час для того, щоб поспілкуватись із місцевими волонтерами і подякувала їм за працю. Вони надають медико-психологічну допомогу на Головному залізничному вокзалі Львова.

Просто на вулиці голлівудська зірка розмовляла з людьми, яким вдалось виїхати із зон активних бойових дій, слухала історії евакуйованих, які розповідали, що через російську агресію втратили абсолютно все.

До слова, в Укрзалізниці також прокоментували візит Джолі в Україну. У компанії пожартували, що нинішні збої в онлайн-сервісах жодним чином не пов'язані з приїздом світової знаменитості. При цьому оприлюднили відео, як Джолі завітала до вокзальних волонтерів, психологів, лікарів та залізничників.

Детальніше – Джолі спілкується з українцями на львівському вокзалі: дивіться відео