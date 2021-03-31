Анджеліна Джолі та Бред Пітт витратили 2 мільйони доларів через розлучення

У процесі шлюборозривного процесу Анджеліна Джолі та Бред Пітт витратили величезні суми грошей на адвокатів та інші послуги. Зокрема, актори виклали по мільйону доларів кожен.

Колишнє подружжя голлівудських знаменитостей Бреда Пітта та Анджеліни Джолі продовжують боротьбу за опіку. Через те, що вони ні в якому разі не хочуть поступатися, доводиться витрачати величезні кошти, щоб виграти справу.

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Скільки витратили актори

Адвокатка Келлі Рікерт розсекретила суми, які викладають Бред та Анджеліна під час розлучення. Тільки приватному судді вони платять 10 тисяч доларів за день роботи (що становить близько 278 тисяч гривень). Загалом зірки витратили по мільйону кожен (близько 27 мільйонів гривень).

"Це голлівудське розлучення триває вже понад чотири роки. Воно одно із найдовших з усіх, що мені доводилося бачити. І просто нереально дороге. Анджеліна і Бред витратили вже по мільйону доларів кожен. Вони найняли дуже досвідчених і дорогих адвокатів. Вартість роботи їх помічників за годину може варіюватися від 1000 до 1500 доларів. А на приватного суддю Джолі й Пітт витратили півтора мільйона доларів спільного бюджету", – заявила адвокатка.

Келлі Рікерт додала, що чекати швидкого завершення шлюборозривного процесу – не варто. Вона вважає, що зіркове розлучення, ймовірно, триватиме ще 6 років. Також експертка зазначила, що такий довгий процес може зініціювати саме Анджеліна Джолі. Оскільки поки тривають судові процеси, діти живуть разом з нею.

Анджеліна може витрачати мільйони доти, поки Бред буде продовжувати боротися з нею. Їхнім молодшим дітям по 12 років, так що вона може тягнути процес до їх повноліття. У мене вже були подібні випадки. Зазвичай люди просто вичерпують фінанси для подальшої боротьби. Але у знаменитостей непогані запаси,

– пише видання.

Бреда Пітта підтримує Еністон

Додамо, що Анджеліна Джолі має докази домашнього насилля з боку Бреда Пітта. Вона дала завдання своїм адвокатам готувати ці заяви.

До того ж, як пишуть таблоїди, старший син подружжя Меддокс уже дав свідчення проти батька.

Така новина дуже засмутила актора. Однак він знайшов підтримку – Бредові часто телефонує його колишня дружина Дженніфер Еністон.

Джен зателефонувала Бреду як тільки з’явилися новини про звинувачення в домашньому насильстві. Вона хотіла донести до нього, що завжди буде поруч в скрутну хвилину. Слова підбадьорення і підтримки Джен дуже потрібні йому в цей важкий час,

– повідомив інсайдер.



Бред Пітт та Дженніфер Еністон / Фото Getty Images