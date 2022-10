Хирург Де Сильва руководит Центром передовой косметической и пластической хирургии лица в Лондоне и провел новое исследование. Он использовал математическое уравнение, которое впервые придумали греки, чтобы измерить красоту, также известное как Phi для измерения физических особенностей. То есть чем ближе соотношение лица или тела к числу 1,618 (Phi), тем они красивее.

Читайте также Монохромный макияж: тренд осени, который подойдет любому

Следовательно, характеристики звезды "Убивая Еву" на 94,52% соответствуют золотому сечению красоты.

У нее самые близкие к идеальным показатели расположения носа и губ. Также у нее подбородок и губы хорошей формы. Единственная черта лица, за которую общий бал снижен – это брови, они отвечают идеальным на 88%,

– говорит пластический хирург.

В тройку самых красивых в 2023 году хирург также отнес звезду фильма "Дюна" и сериала "Эйфория" Зендею (94,37%) и знаменитую модель Беллу Хадид (94,35%), которая в 2019 году имела "первое место". Четвертое место заняла Бейонсе (92,44%) и пятое – Ариана Гранде (91,81%).

Напомним, что в июне 2022 года звание самой красивой женщины планеты имела скандально известная актриса Эмбер Герд. Стоит добавить, что понятие красоты субъективно, даже при математическом расчете, поэтому такие исследования не особо радостно приветствуются среди женской категории пользователей соцсетей.

Что известно о Джоди Коммере

29-летняя британская актриса театра и кино, получившая наибольшую популярность после участия в сериале "Убивая Еву", где получила одну из главных ролей. За ее работу номинировали на Золотой глобус, а также вручали награды Эмми и BAFTA.

Она родилась в Ливерпуле и уже со средней школы начала заниматься драматургией. Ее первая роль выпала в 2008 году в спин-оффе сериала The Royal. Впоследствии ее видели в лентах Holby City, Doctors, "Молчаливый свидетель", Casualty, Law & Order: UK, Vera, "Инспектор Джордж Джентли", Justice, Remember Me и E4. Из ее более заметных ролей в сериалах можно выделить My Mad Fat Diary, "Любовь леди Чаттерлей" и "Тринадцать".