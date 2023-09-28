Зірка "Гаррі Поттера" вперше стала мамою: зворушливе фото малюка

Британська акторка Бонні Райт, яка зіграла Джіні в "Гаррі Поттері", стала мамою. Вона показала перше фото свого сина.

Акторка Бонні Райт народила первістка. Вона та її чоловік Ендрю Лококо вперше стали батьками. Бонні розповіла, що пологи відбувалися вдома.

До слова "Видно, що усмішка татова": Юлія Саніна розчулила мережу рідкісними фото з батьками

Бонні Райт стала мамою

Первісток зірки "Гаррі Поттера" з'явився на світ 19 вересня. У подружжя народився син – Еліо Оушен Райт Лококо. Бонні показала перше фото малюка.

Ми всі здорові та щасливі. Ми з Ендрю так любимо наше сонечко! Я так вдячна нашій пологовій команді, яка тримала нас за руки й зробила цю подорож такою радісною і захопливою. Народження – це найшаленіший досвід!

– розповіла знаменитість.



Новонароджений син Бонні Райт / Фото з інстаграму Бонні Райт

32-річна акторка подякувала акушерам за допомогу під час пологів та чоловікові Ендрю, який її підтримував.

"Дякую Ендрю, який був моєю опорою під час пологів, в буквальному сенсі, адже я так міцно притискалася до тебе, а ти ніколи не здригався. У Еліо найніжніший люблячий тато. На цьому свій гормонально-емоційний наддовгий допис завершую".

Особисте життя Бонні Райт